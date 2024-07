Siostra Huberta Hurkacza pojedzie na igrzyska olimpijskie. Młoda Nika to duży talent!

W poniedziałek (tj. 15 lipca) podano skład olimpijski reprezentacji Polski. Naszych reprezentantek i reprezentantów nie zabraknie m.in. na kortach tenisowych w stolicy Francji. Na obiektach im. Rolanda Garrosa mają wystąpić zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz. Wrocławianin w Paryżu będzie miał przy boku swoją siostrę Nikę.

Paryż 2024: Nika Hurkacz jedzie na igrzyska olimpijskie

Siostra jednego z najlepszych singlistów na świecie ma 17 lat i duży talent. Jej brat walczy o to, żeby znaleźć się na igrzyskach w Paryżu, po odniesionej kontuzji na kortach Wimbledonu. Jeśli „Hubi” zdąży z powrotem na kort, będzie mu towarzyszyć młodsza siostra, jako sparingpartner. Dla siedemnastoletniej tenisistki z pewnością będzie to spore przeżycie, funkcjonować w olimpijskich realiach w takiej roli.

Przypomnijmy, że Hurkacz ma nie tylko zagrać w singlu, ale również stworzyć duet miksta ze Świątek. To, czy „Hubi” faktycznie będzie mógł wystąpić i powalczyć o medal w parze z liderką światowego rankingu WTA, zapewne rozstrzygnie się w ciągu kilku najbliższych dni. Ostatecznie decyzja może być podjęta tuż przed startem rywalizacji olimpijskiej.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 213 osób. 113 kobiet oraz 100 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole. Warto dodać, że w reprezentacji Polski będzie również 251 osób współpracujących, z czego aż 110 trenerów.

