Polskie olimpijki dotrą na czas do Paryża. Piękny gest szefa firmy InPost

Magda Linette pokonała swoją rodaczkę Magdalenę Fręch w historycznym polskim finale turnieju WTA w Pradze. Niestety tuż przed jego startem pojawił się spory problem, bo godzina tego starcia została przesunięta.

Niespodziewane problemy polskich tenisistek

To sprawiło, że tenisistki mogły mieć kłopot z dotarciem do Paryża na igrzyska olimpijskie. Wszystko w jednym z Twittów opisała Magda Linette. „Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdą Fręch czekamy na Wasze tipy” – napisała na portalu X Linette.

W sekcji komentarzy udzielił się szef firmy InPost, Rafał Brzoska. Miliarder, który wspiera polski sport, zaproponował tenisistkom swoją pomoc. „Pani Magdo, proszę o DM ze szczegółami i spróbuję pomóc” – odpisał założyciel InPost.

Szef InPost pomógł naszym olimpijkom!

Jak powiedział, tak zrobił. O wszystkim informowała tenisistka za pośrednictwem swojego Twittera. Najpierw „sparodiowała” wpis Jacka Sasina, polityka PiS „Jestem w drodze na Igrzyska. Mam dobre informacje. Szczegóły o 12:00” – czytamy.

Co ciekawe, były wiceprezes Rady Ministrów oraz minister aktywów państwowych odpisał na ten wpis reprezentantki Polski. „Pani Magdo! Gratuluję zwycięstwa w Pradze i życzę dalszych sukcesów w Paryżu!” – odpisał.

Chwilę później dodała zdjęcie, na którym widać ją na pokładzie samolotu tuż przed startem. Fotografię podpisała: „Jeśli anioły istnieją, to wszystkie na bank mają na imię Rafał. Dziękuję Rafał Brzoska – nasz life saver!” – zaznaczyła.

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i Magda Linette oraz Magdalena Fręch dotrą do Paryża przed zamknięciem strefy powietrznej i bez problemów będą mogły wziąć udział w rywalizacji tenisowej.

