Polskie siatkarki oczarowały kibiców, a potem stało się to. „Czar prysł”

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu wywołuje sporo emocji wśród kibiców oraz sportowców. Wszystko dlatego, że po raz pierwszy w historii zdecydowano się to wydarzenie wyprowadzić poza stadion. Dotychczas to właśnie w zamkniętym obiekcie można było śledzić to wspaniałe wydarzenie. W Paryżu natomiast postanowiono zorganizować ceremonię otwarcia nad rzeką Sekwaną. Działacze szczycili się tym, że dzięki temu otwarcie na żywo może oglądać nawet 300 tysięcy widzów.

Polskie siatkarki zachwyciły

Jeszcze przed rozpoczęciem wieczornych uroczystości w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia polskich siatkarek, które zachwyciły internautów swoimi strojami, ale również zaskoczyły. Długie sukienki z olimpijskiej kolekcji przypominały bowiem styl japoński.

Wielu sportowców i sportsmenek marzyło o tym, aby podczas otwarcia igrzysk dopisała pogoda. Tak się niestety nie stało. Nad Paryżem zawisły czarne chmury i się rozpadało. To sprawiło, że wspaniałe stroje Polek musiały zostać przykryte przez deszczówki. To spotkało się z pewnym zawodem, a ciekawą fotografię w mediach społecznościowych pokazała Magdalena Jurczyk. Podpis „czar prysł” mówi wszystko. Śmieszna mina trenera Stefano Lavariniego także.

Na szczęście pamiątki zdjęciowe pozostaną z Polkami już na zawsze. Uroczystość otwarcia igrzysk jest na tyle dostojnym wydarzeniem, że wielu sportowców przeżywa je bardziej niż same starty. Powiedział o tym na antenie TVP Sport mistrz olimpijski z Pekinu Marek Kolbowicz.

Reprezentacja Polski znów sięgnie po marzenia?

Po raz pierwszy od 16 lat polskie siatkarki zagrają na igrzyskach olimpijskich. I od razu mają poważną szansę na zdobycie medalu. Byłby to kolejny piękny etap na ścieżce drużyny prowadzonej przez Lavariniego, który wyraźnie ją odmienił.

