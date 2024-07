Polka druga na igrzyskach w Paryżu. To był kapitalny występ!

Finał koronnej konkurencji Klaudii Zwolińskiej, czyli slalomu K1, odbędzie się już w niedzielę od godziny 17:45. Polka z pewnością będzie jedną z faworytek do medalu. Zwolińska ugruntowała swoją pozycję podczas sobotnich, olimpijskich eliminacji. Zwolińska w drugim przejeździe przegrała tylko z Australijką Jessicą Fox.

Paryż 2024: Klaudia Zwolińska będzie pierwszą medalistką?

Polka należy do światowej czołówki w kajakarstwie. W eliminacjach w pierwszym przejeździe była najszybsza, ale nie ustrzegła się błędów, które ostatecznie odebrały Zwolińskiej aż cztery sekundy. Na szczęście bezbłędnie było już podczas drugiej próby. Z czasem 93,03 s. Mistrzyni Europy w slalomie K1 udowodniła, że potrafi płynąć nie tylko szybko, ale też nie dając powodów do ew. kar za popełnione wykroczenia. Szybsza od Polki była tylko Jessica Fox. Australijka wyprzedziła Zwolińską, startując jako ostatnia w stawce. Bardzo niewiele brakowało do tego, żeby Polka zwyciężyła drugi przejazd.

Do niedzielnych półfinałów awansowały łącznie 22. zawodniczki. Zanim dojdzie do walki o medale, Zwolińska będzie musiała przebrnąć przez rywalizację, która rozpocznie się o g. 15:45. Finał zaplanowano na 17:45.

Zwycięstwo reprezentacji Polski siatkarzy oraz Igi Świątek na IO 2024

Pierwszy dzień po ceremonii otwarcia był całkiem udany dla polskich reprezentantek i reprezentantów. Swoje mecze wygrali siatkarze (3:0 z Egiptem), do kolejnej rundy awansowała też Iga Świątek. Warto również odnotować wejście do finału wioślarzy. To jedni tych, których można traktować w kategorii polskich nadziei na medal olimpijski.

W czwórce podwójnej Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański zajęli drugie miejsce w swoim przedbiegu i pewnie awansowali do środowego wyścigu o medale.

Niewykluczone jednak, że to Zwolińska sięgnie po pierwszy medal dla Polski. Z pewnością ma ku temu potencjał sportowy, pozostaje „tylko” dobrze przepłynąć niedzielne półfinał i finał.

