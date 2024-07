Morze łez na kortach w Paryżu. Tym razem upust emocjom dała potencjalna rywalka Igi Świątek

Udział w igrzyskach jest spełnieniem marzeń dla każdego sportowca, uprawiającego dyscypliny olimpijskie. Nic więc dziwnego, że pojawia się sporo emocji, a często łez. We wtorek niestety spotkało to Polkę – Angelikę Szymańską. W zawodniczce judo wielu kibiców pokładało nadzieję na medal, bo jest aktualną wicemistrzynią świata oraz brązową medalistką ME. Niestety Meksykanka Prisca Awiti Alcaraz zwyciężyła przez waza-ari i pozbawiła jej marzeń na triumf.

Kłótnia i łzy na kortach w Paryżu

Sporo emocji i łez wylało się również na kortach tenisowych. Wiele tych negatywnych oglądaliśmy w meczu Coco Gauff z Donną Vekić. W drugim secie pojawiło się sporo kontrowersji. Amerykanka pokłóciła się nawet z głównym arbitrem, ale nic nie wskórała. Ostatecznie odpadła z niżej notowaną rywalką i pożegnała się z marzeniami o medalu.

Morze łez oglądaliśmy również w meczu Danielle Collins z Camilą Osorio. Obie tenisistki bardzo pragnęły awansu do ćwierćfinału. Amerykanka wyeliminowała m.in. Caroline Wozniacki i Laurę Siegemund. Z kolei Kolumbijka pokonała po drodze koszmar Igi Świątek – Jelenę Ostapenko i Darię Jastremską z Ukrainy.

Płacz potencjalnej rywalki Igi Świątek

W pierwszym secie Danielle Collins zdeklasowała rywalkę i wygrała 6:0. Kolumbijka pokazała się lepiej w drugim secie i dość niespodziewanie podniosła się po „bajglu”, triumfując 6:4. Ostatecznie decydujący set zakończył się triumfem, będącej ostatnio na fali wznoszącej Amerykanki 6:3.

Po meczu obie zawodniczki rozpłakały się na korcie. Camila Osorio i Danielle Collins pokazały, ile kosztowało je to starcie oraz jak ważne są te zawody dla wszystkich obecnych w Paryżu sportowców.

Jeśli Iga Świątek pokona Xiyu Wang (52. WTA), zmierzy się z Danielle Collins w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich. Polsko-chińskie starcie rozegrane zostanie we wtorek 30 lipca o godz. 19:00.

