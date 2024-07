Polscy koszykarze ograli Amerykanów! Błysk Polaków na igrzyskach

Reprezentacja 3x3 przestępowała do środowego meczu z Amerykanami po porażce w samej końcówce z Francuzami. Biało-Czerwoni przegrali ostatnim rzutem z gospodarzami, dokładnie 19:21.

Paryż 2024: Polscy koszykarze 3x3 ograli Amerykanów na igrzyskach

Polacy rozpoczęli mecz z USA od prowadzenia 3:0. W porównaniu z meczem z Francuzami Polacy nie zanotowali zbyt dużej liczby przewinień, które mocno utrudniły sprawę podczas końcówki inauguracji IO 2024.

Warto pamiętać, że Amerykanie to wicemistrzowie świata w koszykówce 3x3, a swoje pierwsze spotkanie w Paryżu i tak przegrali. I to wysoko, 14:22 z Serbami. Wracając jednak do pojedynku Polska – USA, amerykański zespół ustabilizował swoje granie na tyle, żeby doskoczyć do Polaków wynikowo. Zrobiło się tylko 9:8 na korzyść biało-czerwonych.

Ważne rzuty z dystansu zaliczał Przemysław Zamojski i Filip Matczak. Polacy wyszli na 15:9 na nieco ponad trzy minuty przed końcem. Biało-Czerwoni utrzymywali prowadzenie 17:15, ważną i cenną walką pod koszem popisywał się Adrian Bogucki, rosły koszykarz, który od nowego sezonu w koszykówce 5x5 będzie grał dla czołowej polskiej drużyny, mianowicie Śląska Wrocław.

Na ostatniej prostej Polacy prowadzili 19:17. Na nieco ponad 20 sekund przed końcem czas na żądanie wzięli Amerykanie, chcąc wybronić się, bo strata dwóch punktów z akcji zamknęłoby dla nich mecz. Ostatecznie Polacy dojechali do końca czasu, utrzymując 19:17.

Kiedy kolejne mecze kadry Polski 3x3 na turnieju olimpijskim?

Kolejne mecze Polaków? Polskich koszykarzy 3x3 czekają starcia z Litwą (1 sierpnia, g. 13:35) oraz Chinami (1 sierpnia, 19:35). Następnie Polska – Holandia (2 sierpnia, 10:35) i Polska – Serbia (2 sierpnia, 22:05). Ostatnim meczem w części grupowej polskiej drużyny będzie starcie z Łotyszami (4 sierpnia, 18:00).

