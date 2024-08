Magda Linette wstawiła wymowne zdjęcie… i powstały plotki. „Znajdź w życiu kogoś, kto…”

Magda Linette po sukcesie w turnieju WTA 250 w Pradze z wielkim optymizmem przystąpiła do igrzysk olimpijskich. Te zakończyły się dla 32-latki dość szybko. W rywalizacji singlistek odpadła w drugiej rundzie po porażce z Jasmine Paolini. Z kolei w deblu przegrała (w parze z Alicją Rosolską) już w pierwszym meczu drabinki.

Magda Linette ma znanego kompana do oglądania igrzysk olimpijskich

Choć trudno by Polka była w dobrym humorze po szybkich porażkach, to jednak bohaterka docenia mocno ostatnie osiągnięcie w stolicy Pragi. Podczas jednego ze spotkań w Paryżu w rolę widza wcielił się Dawid Podsiadło. Znany polski artysta pojawił się na igrzyskach w niecodziennej roli wysłannika stacji telewizyjnej. Piosenkarz chodzi po różnych arenach, a także rozmawia z polskimi sportowcami.

Gdy dziennikarze oznajmili Linette, że Podsiadło obserwował jej mecz, ta mocno się ucieszyła, żałując, że nie miała okazji go poznać. Co nie udało się wtedy, wyszło kilka dni później. W mediach społecznościowych pojawiły się materiały, na których widać artystę i tenisistkę chodzących razem po Paryżu. Wspólnie obserwowali między innymi zawody w judo. Na koniec wspólnego dnia druga rakieta Polski zamieściła zdjęcie na InstaStories, na którym wpatruje się w nowego znajomego. „Życzę Wam, żeby każdy z Was miał osobę, która będzie patrzeć na was tak, jak ja na Dawida” – napisała Magda Linette dodając do tego emotikon śmiechu.

Magda Linette z solidną formą w sezonie 2024

Magda Linette zajmuje obecnie 41. pozycję w rankingu WTA. Oprócz triumfu w Pradze pochodząca z Poznania zawodniczka może pochwalić się także awansem do finału zmagań Rouen w kwietniu 2024 roku. Wówczas w starciu o tytuł przegrała ze Sloane Stephens.

