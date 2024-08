Złota polska sztafeta w finale olimpijskim! Rekord świata pobity

Sztafeta 4x400 metrów wywalczyła awans do finału olimpijskiego na igrzyskach w Paryżu. Czas wystarczał do wejścia do gry o medale.

Polska sztafeta wystartowała w Paryżu w składzie: Maksymilian Szwed (dziewiętnastolatek, debiutant na igrzyskach), Marika Popiwicz-Drapała, Karol Zalewski i Justyna Święty-Ersetic. W porównaniu ze złotym bieganiem na igrzyskach w Tokio (2021) doszło do dwóch zmian. W sztafecie nie wystartowała największa gwiazda na dystansie 400 metrów Natalia Kaczmarek (skupiła się na występie indywidualnym) oraz Kajetan Duszyński. Polska wystąpiła w pierwszym biegu kwalifikacyjnym. Mając obok siebie m.in. rywalki i rywali z USA, Francji, Belgii czy Jamajki. Zestaw naprawdę mocny. Wiadomo było, że trzy pierwsze sztafety kwalifikują się do finału bezpośrednio plus dwie z najlepszymi czasami. Paryż 2024: Rekord świata w biegu sztafetowym reprezentacji Polski! Amerykański zespół zwyciężył, bijąc rekord świata! USA wpadła na metę z rewelacyjnym czasem 3:07,41 s. Na drugim miejscu Francja (3:10,60), trzecia lokata dla Belgii (3:10,74). Na czwartej pozycji Jamajka (3:11,06) a piąte miejsce dla Polski (3:11,43). Co istotne, ten bieg był najlepszym wynikiem w sezonie dla polskiej sztafety mieszanej. Trzeba było zatem czekać na drugi bieg, żeby dowiedzieć się, czy Polska zdoła dostać się do finału – jako jedna z dwóch drużyn – poza trójką, ale jednak z wystarczająco dobrym czasem. Sztafeta mieszana 4x400 metrów w finale olimpijskim Ta sztuka się powiodła. Polska ostatecznie weszła do finału z siódmym czasem. Drugi bieg kwalifikacyjny był o wiele słabszy od tego, w jakim gronie przyszło rywalizować biało-czerwonym. Dla porównania, trzecie na mecie Włochy pobiegły z wynikiem 3:11,59. To pokazuje, jak mocny zestaw Polska miała w swoim biegu kwalifikacyjnym. twitter Warto przypomnieć, że na ostatnich letnich igrzyskach (Tokio 2021) Polska sięgnęła łącznie po 14 medali olimpijskich. Złożyły się na ten dorobek: cztery złote, pięć srebrnych oraz pięć brązowych. Obecnie Polska ma cztery krążki. Czytaj też:

