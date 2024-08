Wilfredo Leon nie wytrzymał i odpalił do dziennikarza: Grałeś kiedyś?

Polscy siatkarze przegrali ostatni mecz fazy grupowej igrzysk olimpijskich. Naszymi rywalami byli Włosi, którzy przejechali się po biało-czerwonych w pierwszych dwóch setach. Zawodnicy występujący pod batutą Nikoli Grbicia dali radę wygrać trzeciego seta na przewagi, ale już w kolejnym przegrali do 20. Awans do ćwierćfinału już mieliśmy wywalczony, ale nie wiedzieliśmy, z kim zagramy. Ostatecznie naszym rywalem będzie Słowenia.

Wilfredo Leon zabrał głos po porażce z Włochami

Szczególnie pierwsze dwa sety zmartwiły chyba wszystkich kibiców w naszym kraju. Tak nie można grać na igrzyskach olimpijskich, jeśli się marzy o medalu. Teraz już w fazie play-off nie będzie miejsca na potknięcie czy chwilowo słabszą dyspozycję.

Po spotkaniu Polska – Włochy dziennikarze m.in. Sport.pl porozmawiali z Wilfredo Leonem na temat tej potyczki. Przedstawiciele mediów wyrazili swoje zaniepokojenie po tym meczu. Mimo kiepskiego wyniku zawodnik wyznał, że czeka spokojnie na ćwierćfinał, co wywołało zaskoczenie.

– Wy nie jesteście na boisku i dlatego się martwicie. A my gramy i wiemy, co trzeba robić – wyznał.

Wilfredo Leon nie wytrzymał

Wilfredo Leon był dopytywany o to, że skoro wiedzą, co trzeba zrobić, dlaczego z Włochami nie wyszło. Siatkarz nie wytrzymał i zapytał. – Pfff… Przepraszam bardzo, ale grałeś kiedyś?

Kiedy dziennikarz odparł, że nie, Leon odpowiedział: – No to wtedy nie czuć tego. Nie wiem, jak mi ci to opowiedzieć, bo i tak nie zrozumiesz. Przepraszam bardzo.

– My nie mieliśmy kłopotów. Po prostu przegraliśmy sportowo. I tyle – jeszcze raz podkreślił.

– Tutaj niczego nie zabrakło. Oni dobrze zagrali i zagrywką, i blokiem, i w obronie. Bardzo dobre granie! Ale oni nie będą cały czas tak grali. I tyle. Zobaczymy czy będą to utrzymywać – zakończył.

Czytaj też:

Polscy siatkarze poznali rywala w ćwierćfinale IO. Niedawno przełamaliśmy z nimi jedną „klątwę”Czytaj też:

Jeden przyzwoity set z Włochami to za mało. Polscy siatkarze pokonani