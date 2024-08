Polscy siatkarze poznali rywala w ćwierćfinale IO. Niedawno przełamaliśmy z nimi jedną „klątwę”

Polscy siatkarze zakończyli fazę grupową igrzysk olimpijskich na drugim miejscu. Biało-czerwoni zaczęli rywalizację w Paryżu od zwycięstwa z Egiptem 3:0. W drugim starciu z Brazylią podopieczni Nikoli Grbicia odwrócili wynik i zatriumfowali 3:2. Niestety w ostatnim starciu z Włochami nasi siatkarze nie dali rady wygrać. Pierwsze dwa sety były bardzo słabe w naszym wykonaniu i zakończyły się do 15 i do 18. W trzeciej partii wygraliśmy 26:24, ale w kolejnej odsłonie tego meczu Italia wróciła na zwycięską ścieżkę i zakończyła to spotkanie wynikiem 1:3 (20:25).

Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale IO

W pozostałych grupach na pierwszym miejscu skończyły Stany Zjednoczone i Słowenia, a na drugich pozycjach Francuzi i Niemcy. Z trzecich miejsc wyszli Brazylijczycy i Japończycy. To oznacza, że w ćwierćfinale Polacy zmierzą się ze... Słowenią.

Włochy – Japonia

USA – Brazylia

Słowenia – Polska

Francja – Niemcy

W półfinale zwycięzca meczu Polska – Słowenia zmierzy się z triumfatorem starcia USA – Brazylia.

„Klątwa” ćwierćfinału igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy

Od 2004 roku polscy siatkarze nie mogą przebrnąć ćwierćfinałów na igrzyskach olimpijskich. Zaczęto mówić już nawet o „klątwie” tej fazy finału. Na poprzednich imprezach odpadaliśmy z Francją (2021), USA (2016), Rosją (2012), Włochami (2008) oraz Brazylią (2004).

Z kolei Słoweńcy byli autorami „klątwy” mistrzostw Europy. Z siatkarzami tej nacji przegrywaliśmy na czterech turniejach z rzędu – ćwierćfinał 2015, play-off 2017 i dwa razy półfinał 2019 oraz 2021. Dopiero za piątym razem Nikola Grbić przełamał złą passę i dał radę ich ograć. Miejmy nadzieję, że na tych igrzyskach Serb i jego „trzynastka” ponownie pozwoli nam zajść dalej, a najlepiej wygrać całą rywalizację.

Mecz Polska – Słowenia zaplanowany został na poniedziałek. Godzina tego meczu nie jest jeszcze znana. Jak pojawią się jakiekolwiek informacje, o wszystkim poinformujemy za pośrednictwem naszej strony sport.wprost.pl.

Czytaj też:

Polscy siatkarze są niepokonani na igrzyskach w Paryżu. Jeden z reprezentantów ma ciekawą teorięCzytaj też:

Ogromny pech Michała Bryla i Bartosza Łosiaka. Bolesna lekcja na zakończenie fazy grupowej