Jak odciąć się od „klątwy”? Nikola Grbić znalazł antidotum

Wszystkie testy polskich siatkarzy przed igrzyskami olimpijskimi zostały zakończone. W ostatnim spotkaniu biało-czerwoni wygrali 3:2 z USA, odwracając wynik z 0:2. To może zaprocentować na najważniejszej imprezie czterolecia.

Nikola Grbić: Nie da się od tego odciąć

Na igrzyska olimpijskie jedziemy jako faworyci. Głośno o tym powiedział Michał Winiarski podczas Memoriału Huberta Wagnera. Jednak ostatni medal i to złoty wywalczyliśmy w 1976 roku w Montrealu. Od 2004 roku biało-czerwoni kończyli swoje zmagania w ćwierćfinałach. W związku z tą sytuacją zaczęło mówić się o swego rodzaju „klątwie” tej fazy IO.

Nikola Grbić wielokrotnie był pytany o ten fakt, ale ten za każdym razem odpowiadał, że nie ma co myśleć o przeszłości, tylko skupiać się na tym co jest tu i teraz. Selekcjoner udzielił wywiadu serwisowi weszlo.com. Odnosząc się do tych słów padło pytanie, czy zawodnikom trudno będzie wyrzucić to z głowy, jeśli już dotrą do tej fazy zmagań. – Nie da się tego nagle odciąć, zapomnieć o tym, tym bardziej że w wielu wywiadach nieustannie przypomina się o tym. Nawet taksówkarze w Polsce wiedzą, że reprezentacja ma problem z ćwierćfinałami igrzysk (śmiech) – stwierdził.

Antidotum na klątwę ćwierćfinału

Jakie jest więc antidotum na mityczną „klątwę”? – To jest kwestia bardzo indywidualna, bo każdy zawodnik, gdy idzie spać, jest sam. Jeden będzie więcej o tym myślał, inny wyrzuci to z głowy. Na pewno nie powiem zawodnikom: „Nie myślcie o tym”, bo to zadziałałoby w drugą stronę. Jeżeli powiesz komuś: „Przestań mieć w głowie żółtego słonia”, to on ciągle będzie go sobie wyobrażał. Dlatego będę się starał po prostu przekierować uwagę zawodników i sprawić, by nie myśleli o tym, jak ważny to mecz, a bardziej skupili się na tym, co trzeba zrobić na boisku. Jeżeli oni to zrobią i skupią się na siatkówce, zagramy tak, jak trzeba. Nie powiem, że wygramy na 100 procent, ale nie będą nas zajmowały rzeczy, które nie powinny. A to już dużo – kontynuował.

– Myślę, że w ćwierćfinale w Paryżu kluczowe będzie właśnie kontrolowanie swoich emocji. Ono może dać nam wygraną – zakończył.

Czytaj też:

Legenda siatkówki liczy na sukces Polaków. „Oczekuję wielkich rzeczy od tego zespołu”Czytaj też:

Kibice martwią się o stan Wilfredo Leona. Jego słowa dają do myślenia