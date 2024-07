Legenda siatkówki liczy na sukces Polaków. „Oczekuję wielkich rzeczy od tego zespołu”

Kadra Nikoli Grbicia ma za sobą ostatnie sparingi przed wylotem na igrzyska olimpijskie. Polacy przeszli przez mocne treningi, by w Paryżu zaprezentować się na świeżości. W ostatni weekend zagrali z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Choć w Gdańsku forma siatkarzy zaniepokoiła niektórych kibiców, to większość wychodzi z założenia, że należy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na zmagania w stolicy Francji.

Legenda siatkówki oczekuje od kadry Grbicia sukcesu

Polscy siatkarze od lat marzą o medalu olimpijskim. Od czasu złota w 1976 roku żadnej kadrze nie udało się tego dokonać. Od 2004 roku kadra mężczyzn kończy zmagania na etapie ćwierćfinału. Fani mają już dość porażek na tym etapie. Nadzieję na przełamanie tzw. klątwy widzą właśnie w zespole Nikoli Grbicia, który za kadencji Serba kończy każdą imprezę na podium.

Nie tylko Polacy zdają sobie sprawę z siły męskiej kadry. Za granicą każdy wypowiada się o Biało-Czerwonych z wielkim respektem. Matej Kazijski przez lata miał szansę gry zarówno przeciwko kadrze, jak i polskim klubom. Były siatkarz Stoczni Szczecin, który obecnie przywdziewa koszulkę Allianzu Mediolan, nie ma wątpliwości, że zespół Grbicia to jeden z głównych faworytów do triumfu w Paryżu. Z tego też powodu z góry ustawia im poprzeczkę, spodziewając się dobrego wyniku.

– Osobiście oczekuję wielkich rzeczy od tego zespołu. Nie wiem, czy wydarzy się to w tym roku, ale generalnie patrząc na rozwój kadry, wyniki nadejdą prędzej czy później. Już teraz odnosicie świetne rezultaty, choć wiem, że każdy skupia się na igrzyskach. Myślę, że mają siłę, by tego dokonać – powiedział Kazijski o szansach na złoto olimpijskie w Paryżu. – Nie wiem, w jakiej są obecnie formie fizycznej, ale Polska to drużyna z największą liczbą zawodników na wysokim poziomie i z największą możliwą rotacją – dodała legenda światowej siatkówki w rozmowie w ramach „Michał Winiarczyk Podcast” (fragment od 1:01:48).

Polscy siatkarze powalczą o medal olimpijski w Paryżu

Polscy siatkarze zagrają w grupie B turnieju olimpijskiego wraz z Egiptem, Brazylią i Włochami. Awans do ćwierćfinału wywalczą po dwie najlepsze ekipy z każdej z trzech grup, a także dwie czołowe drużyny z trzecich miejsc.

