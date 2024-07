Wilfredo Leon może dać Polsce złoto olimpijskie. Właśnie wybiła szczególna data

Skąd określenie, że „wydaje się”? Wilfredo Leon ostatni sezon klubowy, a także większość reprezentacyjnego, poświęcił na powrót do pełnego zdrowia. Przyjmujący był sporym znakiem zapytania właściwie do pierwszego meczu na igrzyskach w Paryżu.

Paryż 2024: Wilfredo Leon bohaterem zwycięskiego thrillera z Brazylią!

Trzeba jednak oddać, że kiedy Leon ma stanąć na boisku w roli lidera, sprawdza się w niej bardzo dobrze. Tak było zarówno na finiszu ligi włoskiej (tytuł mistrzowski), jak i w przeszłości w barwach reprezentacji Polski. Przykłady? Ten najświeższy to mecz Polska – Brazylia już podczas IO 2024. Leon zdobył 25 punktów, będąc najważniejszym elementem po stronie zespołu trenera Nikoli Grbicia.

Siatkarz poza ofensywnymi atutami, 48 ataków z 42 proc. skuteczności, dobrze spisał się w elemencie przyjęcia. Brazylijczycy wzięli sobie Leona na celownik, sprawdzając go 37 razy. Zawodnik przyjmował ze skutecznością 32 proc. pozytywnego przyjęcia. Co jednak istotne, Leon dawał spokój w ważnych momentach meczu. Zamykając mecz w tie-breaku dwoma asami serwisowymi, wybijając ostatecznie Brazylijczykom chęć do zwycięstwa.

Trener Grbić do Leona dokładał też partnerów wśród przyjmujących. Spotkanie siatkarz rozpoczął w duecie z Aleksandrem Śliwką, z czasem na boisku pojawił się jednak Kamil Semeniuk i został do samego końca, z niewielkimi korektami w trakcie meczu. Dodatkowo przypomnijmy, że kontuzji w starciu z Egiptem nabawił się Tomasz Fornal. Przyjmujący najpewniej, jeśli zdrowie pozwoli, na dobre powróci w spotkaniu z Włochami. Fornal przeciwko Brazylii zaliczył mały epizod.

Warto również dodać, że akurat tego dnia, tj. 31 lipca, Leon obchodził swoje urodziny. Po meczu razem z Marcinem Januszem, też urodzony właśnie tego dnia lipca, choć rok wcześniej, siatkarze zostali uhonorowani symbolicznymi torcikami od drużyny.

Wracając jednak do samego Leona, w roli lidera przyjmujący świetnie sprawdził się też w trakcie ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Przyjmujący zasłużenie został wybrany MVP finałowego starcia, w którym był naprawdę ważnym punktem, prowadząc reprezentację Polski do wygranej 3:0 nad Włochami – i to jeszcze na ich terenie, w hali w Rzymie.

Dodajmy, że Leon nie tak dawno obchodził jubileusz związany z występami w reprezentacji Polski. Dokładnie pięć lat temu, tj. 27 lipca 2019, siatkarz rozpoczął występy w biało-czerwonych barwach. Był to mecz towarzyski Polska – Holandia. Leon ma również na swoim koncie występy na igrzyskach, jako reprezentant Polski. Podczas IO 2021 w Tokio, również był bardzo pewnym punktem w zespole pod batutą trenera Vitala Heynena. Wówczas nie wystarczyło to jednak do odczarowania klątwy ćwierćfinału IO.

Kiedy reprezentacja Polski siatkarzy gra kolejny mecz na igrzyskach?

Polacy mają na swoim koncie komplet zwycięstw w turnieju olimpijskim, po wygranych 3:0 z Egiptem oraz 3:2 z Brazylią. Ostatni mecz grupowy drużyna prowadzona przez trenera Grbicia zagra z Włochami. Będzie to starcie aktualnych mistrzów Europy z mistrzami świata (2022). Mecz Polska – Włochy zaplanowano na najbliższą sobotę, tj. 3 sierpnia. Początek o godzinie 17:00.

Ćwierćfinały turnieju IO 2024? Ten etap zaplanowano na jeden dzień, poniedziałek 5 sierpnia. Faza półfinałowa wyznaczona została na środę, 7 sierpnia. Mecz o brązowy medal? Piątek, 9 sierpnia. I wreszcie wielki finał olimpijski, który odbędzie się w sobotę 10 sierpnia. Co ciekawe, początek meczu o złoto siatkarzy o nietypowej godzinie, bo 13:00.

