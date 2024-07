Polscy siatkarze tonują nastroje po awansie do ćwierćfinału. „Nie po to tu przyjechaliśmy”

Polscy siatkarze wygrali bardzo trudny mecz z Brazylią i zapewnili sobie awans do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich. Spora w tym zasługa Wilfredo Leona – najlepiej punktującego u nas zawodnika i Norberta Hubera, który wszedł w końcówce, zachował zimną krew i dał nam cenne punkty.

Marcin Janusz: To byłoby za proste

Po tym spotkaniu biało-czerwoni mieli dodatkową okazję do świętowania, bo tego dnia Marcin Janusz i Wilfredo Leon obchodzą urodziny. Rozgrywający zdradził na antenie Polsatu Sport, czy zawodnicy będą świętować. – Niesamowity dzień dla mnie i WIlfredo, bo mamy urodziny i wygraliśmy wyjątkowy mecz. Jesteśmy na początku turnieju, więc na spokojnie do tego podchodzimy i jakiegoś wielkiego świętowania nie będzie – wyznał.

Polacy mieli w tym meczu sporo problemów. Obawiać się można o postawę naszych atakujących Bartosza Kurka i Łukasza Kaczmarka, jednak koniec końców udało się wygrać z bardzo dobrze grającą Brazylią. – Moją rolą i sztabu szkoleniowego jest skuteczne poprowadzenie gry. Ciężko oczekiwać od każdego, że będzie grał na najwyższym poziomie, bo wtedy to byłoby za proste. Jak mamy problemy, szukamy rozwiązań i to jest cenne – kontynuował Marcin Janusz.

Wilfredo Leon: Ciężko mi było złapać rytm, Brazylia zagrała na maksa

Z kolei Wilfredo Leon wyznał mu, że ciężko mu było wejść w ten mecz. – Ciężko mi było od pierwszych piłek złapać rytm. Nie wiem, od czego to zależało, ale pierwszych dwóch piłek nie trafiłem czysto – oświadczył.

– Brazylia grała z nami na maksa jak zawsze. My też popełnialiśmy sporo błędów na początku, ale potem wracaliśmy do naszej gry i jest zwycięstwo – podkreślił.

Nikola Grbić: Mam nadzieję, że w następnym meczu zagramy lepiej

Głos w sprawie tego meczu zabrał także Nikola Grbić, który jest zadowolony ze swoich zawodników, mimo że nie grali najlepszej siatkówki. – Wygraliśmy bardzo ważny mecz dla nas. Mam nadzieję, że w następnym zagramy lepiej. Nie robi różnicy to, że już mamy kwalifikację. Gramy z zespołami, które się biją o medal.

Z kolei Marcin Janusz zaznaczył, że awans do ćwierćfinału, to dopiero początek. – Cieszymy się, awans do ćwierćfinału sobie zapewniliśmy, ale też nie po to tu przyjechaliśmy, by rozegrać ćwierćfinał. Chcemy więcej, ten mecz w nas i mam nadzieję, że w kibicach rozbudził jeszcze większe nadzieje, żeby zrobić tutaj coś wielkiego – zakończył.

