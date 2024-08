Paweł Fajdek zadziwił po finale igrzysk. „Byłem za dobrze przygotowany”

Polscy młociarze liczyli na kolejne medale igrzysk olimpijskich. Wojciech Nowicki stawał na podium zarówno w Rio de Janeiro, jak i w Tokio. W stolicy Japonii towarzyszył mu Paweł Fajdek, który wówczas przełamał trapiącego go pecha. Podczas niedzielnych zmagań w Paryżu obaj reprezentanci nie byli w stanie nawiązać walki z nowym mistrzem Ethanem Katzbergem. Kanadyjczyk już w pierwszej próbie uzyskał wynik 84,12 m, który zadecydował o losach złotego medalu.

Paweł Fajdek zbyt dobrze przygotowany na igrzyska olimpijskie

Obaj Polacy rzucali w tym sezonie młotem powyżej 80 metrów, a więc dalej niż podczas finału olimpijskiego rzucili srebny oraz brązowy medalista. Fajdek ostatecznie zakończył zmagania na piątym miejscu (78,80 m), a Nowicki, na siódmym (77,42 m). Miał mistrz olimpijski z Tokio miał do siebie wiele żalu, przepraszając za słaby wynik.

Z kolei Fajdek starał się szukać pozytywów. Po zakończeniu zmagań stwierdził, że jedną z możliwych przyczyn ostatecznego wyniku, było… zbyt dobre przygotowanie. Pięciokrotny mistrz świata podkreślał, że piąte miejsce to dla niego niezły występ. Pomimo trudnego roku pod względem osobistym dał radę zaprezentować solidny poziom.

– Zawsze można rzucić dalej. Życie jest życiem. Bywały igrzyska, gdy padały jeszcze słabsze wyniki. Piąte miejsce, niezły występ. Byłem za dobrze przygotowany do tego startu i to było widać. Bardzo duża prędkość, dużo mocy, świetnie się czułem. Naprawdę chciałem daleko rzucić, dlatego młot cały czas wypadał, a nie był rzucany. Zabrało mi to dwa, trzy metry, czyli medal – powiedział Fajdek cytowany przez Przegląd Sportowy Onet.

Anita Włodarczyk powalczy o medal w rzucie młotem dla Polski

We wtorek 6 sierpnia o medal w rywalizacji młociarek powalczy Anita Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska zakwalifikowała się do konkursu z 12. wynikiem.

