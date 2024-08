Mateusz Bieniek zabrał głos ws. swojej kontuzji. Jasny przekaz siatkarza!

Do nieprzyjemnego zdarzenia doszło w końcówce czwartego seta. Siatkarz reprezentacji Polski nie zdołał dokończyć meczu na boisku, musiał zostać zmieniony przez Norberta Hubera.

Paryż 2024: Kontuzja Mateusza Bieńka, co ze zdrowiem siatkarza reprezentacji?

Środkowy dodał w mediach społecznościowych wymowny wpis o swoim stanie zdrowia. Bieniek pojawił się na zdjęciu, podczas regeneracji, z odpowiednio zabezpieczoną kontuzjowaną stopą.

– Jutro o 10 badania i zobaczymy. Ale walić moją stopę! Nie ma żadnej klątwy, jesteśmy w półfinale i jedziemy dalej – napisał Bieniek.

Warto dodać, że to nie pierwszy taki przypadek w reprezentacji Polski w trakcie turnieju w Paryżu. Już w pierwszym meczu igrzysk kontuzji doznał Tomasz Fornal. Szczęście w nieszczęściu, przyjmujący wrócił do gry, wychodząc m.in. w wyjściowym ustawieniu na ćwierćfinałowe starcie ze Słowenią. Z pewnością jednak limit pecha po stronie Polaków powinien być już wyczerpany. Dwie kontuzje podstawowych siatkarzy drużyny, to i tak... dużo za dużo, jeśli spojrzeć na pozostałe zespoły w stawce olimpijskiej.

Wydaje się, że w przypadku Bieńka kontuzja może być niestety poważniejsza niż u Fornala. Środkowy reprezentacji przez problemy zdrowotne stracił m.in. większość sezonu 2023 w barwach reprezentacyjnych. Bieńkowi należy jednak życzyć dużo zdrowia i jak najbardziej pomyślnej diagnozy we wtorkowe przedpołudnie.

Przełamanie „klątwy ćwierćfinału” polskich siatkarzy na igrzyskach!

Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do strefy medalowej igrzysk olimpijskich po raz pierwszy od 44 lat. Biało-Czerwoni przerwali też słynną „klątwę ćwierćfinału”, wygrywając na tym etapie w turnieju IO po raz pierwszy od 2004 roku. Polacy dzięki wygranej nad Słowenią (3:1) są o jedno zwycięstwo od olimpijskiego podium.

Warto przypomnieć, że jedyny medal w historii męskiej kadry Polski drużyna narodowa zapisała w 1976 roku. Było to legendarne złoto zespołu trenera Huberta Wagnera. Polacy wygrali w meczu o tytuł mistrzów olimpijskich 3:2 z reprezentacją Związku Radzieckiego.

