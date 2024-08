Tragiczna śmierć wstrząsnęła zespołem. Przepiękny gest na igrzyskach

Reprezentacja Japonii grała w tym sezonie fenomenalnie i nie bez przyczyny była wymieniana jako jeden z faworytów do medalu na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Podopieczni Philippe'a Blaina zajęli drugie miejsce w tegorocznej edycji Ligi Narodów, przegrywając w finale z Francją 1:3. Dzięki temu plasują się na szóstym miejscu w rankingu FIVB. Jednak Faza grupowa nie poszła do końca po ich myśli i zajęli dopiero trzecie miejsce, które pozwoliło im awansować do play-offów. Ostatecznie po fazie grupowej zajęli ósme miejsce z dorobkiem czterech punktów.

Wzruszający gest Japończyków po meczu z Włochami

To sprawiło, że siatkarze z Azji musieli zmierzyć się z pierwszymi Włochami, którzy również są wymieniani w gronie faworytów. Japończycy zagrali bardzo dobrze i doprowadzili w tym meczu do tie-breaku, który zakończył się minimalnie dla zawodników z Italii (17:15). Zawodnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni mieli piłkę meczową, ale jej nie wykorzystali.

Po tej porażce Japończycy pożegnali się z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Tuż po spotkaniu zdecydowali się na wzruszający gest i uhonorowali swojego świętej pamięci kolegę. „Drużyna Japonii uhonorowała swojego kolegę z drużyny Naonobu Fujii” – czytamy na profilu Volleyball World.

Naonobu Fujii przegrał walkę z chorobą

Naonobu Fujii grał na pozycji rozgrywającego. Niestety japoński siatkarz zmarł 10 marca 2023 roku. Rok wcześniej zawodnik poinformował, że zdiagnozowano u niego raka żołądka. Nowotwór miał przeżudy do mózgu i niestety 31-latek przegrał walkę z chorobą.

Zdjęcie Naonobu Fujii było obecne przez cały mecz Japonii z Włochami. Cały team ustawił je na ławce rezerwowych. To zachowanie bardzo wzruszyło całą siatkarską społeczność. Rozgrywający przez całą swoją sportową karierę był zawodnikiem Toray Arrows i zdobył w 2017 roku mistrzostwo Azji, 2019 brąz, a w 2021 roku srebrny medal. Grał również na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

