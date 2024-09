Pomimo chemioterapii zdobył medale na igrzyskach. Polak walczy o swoje życie

O losach Michała Dąbrowskiego wspominaliśmy jeszcze w trakcie trwania igrzysk w Paryżu. Paralimpijczyk uruchomił zbiórkę, dzięki której chce zebrać środki potrzebne na kosztowne leczenie w starciu z chorobą nowotworową przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Polak nie poddaje się, wiedząc, że również tę walkę – tym razem najważniejszą, bo o własne życie – wygra. Dla siebie oraz swoich kochanych bliskich.

Michał Dąbrowski z dwoma medalami, ważna zbiórka Polaka!

Polski szermierz został srebrnym oraz brązowym medalistą w stolicy Francji. Sukcesy osiągnął w paraszermierce, indywidualnie w szabli (kat. B, wicemistrzostwo) oraz szpadzie (kat. B, brązowy medal).

Ile potrzeba pieniędzy do zebrania? 850 tysięcy złotych. W trakcie trwania igrzysk paraolimpijskich wsparcie dla Dąbrowskiego nabrało rozpędu, zbiórka i wpływające pieniądze zaczęły wpływać szybciej. Do osiągnięcia zakładanej kwoty pozostało już stosunkowo niewiele, ale nadal potrzeba wykonać ten ostatni krok.

– Widziałem, jakie kwoty zostały wpłacone. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ta zbiórka już dobiega końca […] W czerwcu nie miałem jeszcze formy. Kończyłem ostatni cykl chemioterapii. Po tym okresie moje siły zaczęły wzrastać, bo każda chemia osłabia. W tamtym momencie zacząłem nabierać siły fizycznej. Przed każdymi zawodami myślę tak samo. Jeszcze tydzień, jeszcze dwa dodatkowego czasu na pewno by pomogły i byłbym w lepszej formie. Pewności na pewno nie miałem przed startem w Paryżu. Nie wierzyłem w te medale. Mój trener wierzył we mnie, ale ja nie – przyznał po powrocie do Polski dwukrotny medalista, przepytany przed kamerą Polsatu Sport.

Jak wesprzeć polskiego medalistę? Link do zbiórki można znaleźć w tym miejscu.

twitter

Paryż 2024: Aż 23 medale na igrzyskach dla polskiej drużyny!

To były udane igrzyska paralimpijskie dla Polski. W stolicy Francji Polki i Polacy sięgnęli łącznie po 23 medale. To co prawda o jeden mniej niż trzy lata wcześniej w Tokio (2021), ale na koncie polskiej drużyny zagościło jedno złoto więcej aniżeli podczas rywalizacji w dalekiej, pogrążonej wówczas pandemią COVID-19, Japonii.

Polki i Polacy zdobyli osiem złotych, sześć srebrnych i dziewięć brązowych krążków. Kto usłyszał Mazurka Dąbrowskiego na paralimpijskim podium w Paryżu? Wymieniając alfabetycznie: Barbara Bieganowska-Zając; Patryk Chojnowski (dwukrotnie); Piotr Grudzień; Rafał Czuper; Karolina Kucharczyk; Kamil Otowski (dwukrotnie); Karolina Pęk. Srebrne medale: Łukasz Ciszek; Michał Dąbrowski; Kinga Dróżdż; Lucyna Kornobys; Natalia Partyka; Renata Śliwińska.

Brązowe medale dla Polski w Paryżu zdobyły i zdobyli: Dorota Bucław; Michał Dąbrowski, Marek Dobrowolski; Maciej Lepiato; Zbigniew Maciejewski; Natalia Partyka; Karolina Pęk (dwukrotnie); Piotr Grudzień; Lech Stoltman; Rafał Wilk.

Czytaj też:

Prezydent Andrzej Duda odznaczył sportowców. Padły szczególne słowaCzytaj też:

Wysyp medali dla Polski w Paryżu. Duży sukces na igrzyskach!