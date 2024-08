Polacy mogą szykować się na medal? Sprawdź najnowszą klasyfikację IO 7 sierpnia

Polscy sportowcy nie rozpieszczają kibiców medalami w ostatnich dniach, ale w środę 7 sierpnia może się to zmienić. Do ringu wyjdzie Julia Szeremeta, która już zagwarantowała sobie krążek w kategorii do 57 kilogramów. Po półfinałowym pojedynku albo otrzyma brąz, albo będzie szykowała się do finałowego boju o złoto. To z pewnością będzie miało wpływ na klasyfikację medalową igrzysk.

Polscy sportowcy mogą poprawić pozycję kraju w klasyfikacji medalowej IO

Wielkie szanse medalowe mają również nasze przedstawicielki we wspinaczce Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka. To sprawia, że być może ostatni raz oglądamy Polskę na tak niskiej pozycji w klasyfikacji IO. Biało-Czerwoni obecnie plasują się na 53. pozycji z dorobkiem czterech medali – jednego srebrnego i trzech brązowych. Polaków wyprzedzają między innymi Korea Północna, Dominika, Bahrajn, Gwatemala, Uganda czy Saint Lucia.

Na czele nadal znajdują się Stany Zjednoczone, które zażarcie walczą z Chinami o miano pierwszej kadry świata. Amerykanie mają już 86 medali (24 złote), ich najwięksi rywale 59 (22 złote). Na podium wskoczyła też Australia z 14 złotymi medalami (35 łącznie) strącając gospodarzy igrzysk, Francuzów. W pierwszej dziesiątce znajdziemy także Wielką Brytanię, Koreę Południową, Japonię, Włochy, Holandię i Niemcy z 17 medalami (8 złotymi).

Klasyfikacja medalowa igrzysk przed zmaganiami w środę 7 sierpnia

1.Stany Zjednoczone – 86 medali (24 złote – 31 srebrnych – 31 brązowych)

2.Chiny – 59 (22-21-16)

3.Australia – 35 (14-12-9)

4.Francja – 48 (13-16-19)

5.Wielka Brytania – 46 (12-15-19)

6.Korea Południowa – 26 (11-8-7)

7.Japonia – 29 (11-6-12)

52. Etiopia – 2 (0-2-0)

53. Polska – 4 (0-1-3)

54. Turcja – 3 (0-1-2)

