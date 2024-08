Starty Polek i Polaków na igrzyskach 7 sierpnia. Ogromna szansa na pierwsze złoto!

Wspinaczka na czas kobiet to jednak nie będą jedyne emocje sportowe, które powinny przyciągać uwagę kibiców olimpijskiej reprezentacji Polski we wtorek. Właśnie 7 sierpnia, od godziny 16:00 pierwszy raz w półfinale olimpijskim – po 44 latach przerwy – zaprezentuje się siatkarska reprezentacja mężczyzn. Polacy zagrają o wejście do gry o złoto olimpijskie z USA.

Medalu jest za to pewna Julia Szeremeta. Pięściarka na koniec „polskiego dnia” w Paryżu powalczy jednak o coś więcej niż brązowy medal. W półfinale rywalizacji pięściarek w kategorii 57 kg Polka powalczy z Filipinką Nesthy Petecio.

Polskie starty (środa, 7 sierpnia) na igrzyskach w Paryżu

7:30 – lekkoatletyka, chód sportowy sztafeta mieszana – finał (Maher Ben Hlima/Olga Chojecka)



9:30 – kajakarstwo, K1 500 metrów kobiet – eliminacje (Dominika Putto)



10:15 – lekkoatletyka, 100 m ppł kobiet – pierwsza runda (Pia Skrzyszowska)



11:00 – zapasy, 87kg st. klasyczny mężczyzn – 1/8 finału: Arkadiusz Kułynycz vs. Ali Cengiz; ew. późniejszy ćwierćfinał



11:40 – kajakarstwo, C1 1000 metrów mężczyzn – eliminacje (Wiktor Głazunow)



11:50 – lekkoatletyka, rzut oszczepem kobiet – kwalifikacje (Maria Andrejczyk)



11:55 – lekkoatletyka, 800 metrów mężczyzn – pierwsza runda (Mateusz Borkowski)



12:35 – wspinaczka, na czas kobiet – ćwierćfinały, półfinały, finał (Aleksandra Mirosław, Aleksandra Kałucka)



12:45 – kolarstwo torowe, sprint mężczyzn – kwalifikacje (Mateusz Rudyk)



12:45 – lekkoatletyka, 1500 metrów kobiet – repasaże (Aleksandra Płocińska)



13:26 – kolarstwo torowe, keirin kobiet – pierwsza runda (Urszula Łoś, Marlena Karwacka)



13:30 – kajakarstwo, K1 500 metrów kobiet – ćwierćfinał (ew. Dominika Putto)



14:30 – kolarstwo torowe, sprint mężczyzn – 1/32 finału (ew. Mateusz Rudyk)



14:40 – kajakarstwo, C1 1000 metrów mężczyzn – ćwierćfinał (ew. Wiktor Głazunow)



15:10 – kolarstwo torowe, keirin kobiet – repasaże (ew. Urszula Łoś, Marlena Karwacka)



16:00 – siatkówka, turniej mężczyzn – półfinał: Polska vs. USA



17:30 – kolarstwo torowe, sprint mężczyzn – 1/16 finału (ew. Mateusz Rudyk)



19:38 – kolarstwo torowe, sprint mężczyzn – 1/8 finału (ew. Mateusz Rudyk)



20:45 – lekkoatletyka, 400 metrów kobiet – półfinały (Natalia Kaczmarek, start 21:01)



21:46 – boks, 57 kg kobiet – półfinał: Julia Szeremeta vs. Nesthy Petecio



