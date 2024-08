Polska chodziarka zastąpiona w trakcie igrzysk. O wszystkim dowiedziała się z mediów

Katarzyna Zdziebło dwa lata temu znalazła się w czołówce światowych chodziarek. Polka przywiozła z lekkoatletycznych mistrzostw świata dwa srebrne medale. W obecnym sezonie do samego końca walczyła o powrót do zdrowia i możliwość walki na igrzyskach. Wystartowała w zmaganiach indywidualnych na dystansie 20 kilometrów, lecz zajęła w nich 30. miejsce. Była także przewidziana jako rezerwowa do sztafety mieszanej, lecz w ostatniej chwili powołano w jej miejsce Agnieszkę Ellward.

Katarzyna Zdziebło rozżalona zachowaniem

Zdziebło niemalże z dnia na dzień musiała opuścić wioskę olimpijską. Zmieniono jej też datę powrotu, co zaskoczyło ją biorąc pod uwagę fakt, że miała w planach spędzić w Paryżu czas, oglądając zmagania sztafet. Jak zdradziła w rozmowie z Interią, o tym, że została zastąpiona i czeka na nią lot powrotny za kilkanaście godzin, dowiedziała się… z mediów. Nikt z grona obecnych w Paryżu nie potrafił przekazać jej informacji.

– Jako zawodniczka zostałam postawiona w niekomfortowej sytuacji. Uważam, że to jest bardzo słabe. Odnośnie samego zastąpienia mnie nie mam żadnych zastrzeżeń, jak już mówiłam, liczyłam się z tym. Tylko to, że dowiaduję się o tym z mediów i dostaję bilet powrotny na lot za kilkanaście godzin, jest bardzo słabą sytuacją. Stawia w złym świetle Polski Związek Lekkiej Atletyki – powiedziała niezadowolona lekkoatletka.

Kariera Katarzyny Zdziebło

Urodzony w 1996 roku Katarzyna Zdziebło to dwukrotna wicemistrzyni świata z Eugene z 2022 roku, a także wicemistrzyni Europy z Monachium z tego samego roku.

W rywalizacji sztafet Polskę w Paryżu reprezentowali Maher Ben Hilma i Olga Chojecka. Para zajęła 16. miejsce. Złoto zgarnęli Hiszpanie Alvaro Martin i Maria Perez z Hiszpanii.

