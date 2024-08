Dramat Polaka w walce o brązowy medal. Polała się krew

Szansę walki o miejsce na podium Polak wywalczył, wygrywając w czwartek repasaż z Kolumbijczykiem Carlosem Andresem Munozem Jarmillo 3:1. W rywalizacji o brąz czekał mistrz olimpijski z Tokio – Żan Bełeniuk.

Kułynycz nie dał rady

Wszystko rozpoczęło się od pasywności Bełeniuka. Sędziowie przyznali punkt naszemu zawodnikowi i mógł on wykonać akcję w parterze. Niestety to nie doszło do skutku. Później z kolei oznajmiono, że pasywny jest Polak, więc Ukrainiec wyrównał stan rywalizacji i Kułynycz musiał bronić się przed jego atakami w parterze. Robił to przez chwilę w dobry sposób, ale ostatecznie Bełeniuk wykonał wózek i otrzymał dwa punkty.

W później części rywalizacji wynik się już nie zmienił. W dodatku Polak przy próbie zdobycia punktów w parterze został zraniony w twarz. Pojawiło się trochę krwi, ale na szczęście sztab medyczny szybko zareagował. W końcówce było widać, że nasz zapaśnik nie ma już sił na wykonanie jakiejś piorunującej akcji, która dałaby odwrócenie losów pojedynku.

To oznacza, że Kułynycz mimo wielkiej determinacji przegrał z Żanem Bełeniukiem 1:3. Nie będzie brązowego medalu dla Polaka.