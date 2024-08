Wielkie szanse medalowe dla Polski. Zobacz plan startów na 9 sierpnia

Dorobek medalowy po czwartkowych występach naszych reprezentantów się nie zmienił. Wciąż na koncie Polski jest sześć krążków (jedno złoto, jedno srebro i cztery brązy). Do tego wiemy, że co najmniej po srebro sięgnął siatkarze oraz pięściarka Julia Szeremeta. W praktyce tych medali będzie więc osiem. Miejmy jednak nadzieję, że przynajmniej do dziesięciu krążków dobrniemy. Wiele będzie zależeć od tego, co wydarzy się w piątek.

Natalia Kaczmarek walczy o marzenia

Wydaje się, że najpoważniejszą szansę na medal można upatrywać w występie Natalii Kaczmarek w finale biegu na 400 metrów. Polka wygrała swój bieg eliminacyjny oraz półfinał. W drugim występie nie biegła w pełni sił przez problemy żołądkowe. Mimo tego spisała się świetnie. Walka o podium będzie zacięta, a główną faworytką do triumfu jest Marileidy Paulino. To pasjonujące wydarzenie zostało zaplanowane na godzinę 20:00.

Warto również śledzić poczynania naszych kajakarek oraz kajakarzy. Jeśli powiodą im się występy w półfinałach, to później powinni także walczyć o medale. Srebra z Tokio w konkurencji K2 500 metrów bronią Karolina Naja oraz Anna Puławska. Mocny w C1 wydaje się natomiast Wiktor Głazunow. Emocji nie zabraknie.

Terminarz startów Polaków – 9 sierpnia

7:30 – pływanie długodystansowe, 10km mężczyzn (Piotr Woźniak)

10:00 – skoki do wody, wieża 10 metrów – eliminacje (Robert Łukaszewicz)

10:05 – lekkoatletyka, siedmiobój kobiet – skok w dal (Adrianna Sułek-Schubert)

10:30 – kajakarstwo, C2 500 metrów kobiet – półfinał (Sylwia Szczerbińska/Dorota Borowska)

10:40 – lekkoatletyka, sztafeta 4x400m kobiet – pierwsza runda (Polska)

10:50 – kajakarstwo, K2 500 metrów kobiet – półfinał (Martyna Klatt/Helena Wiśniewska, Karolina Naja/Anna Puławska)

11:00 – zapasy, -125kg st. wolny mężczyzn – (Robert Baran)

– 1/8 finału: 9. walka na macie C (vs. Yusup Batirmurzaev)

– ew. ćwierćfinał: walki 11-14 na macie C

11:05 – lekkoatletyka, sztafeta 4x400m mężczyzn – pierwsza runda (Polska)

11:10 – kajakarstwo, K2 500 metrów mężczyzn – półfinał (Jakub Stepun/Przemysław Korsak)

11:23 – lekkoatletyka, siedmiobój kobiet – rzut oszczepem (ew. Adrianna Sułek-Schubert)

11:30 – kajakarstwo, C1 1000 metrów mężczyzn – półfinał (Wiktor Głazunow)

12:05 – lekkoatletyka, 100m ppł kobiet – półfinał (Pia Skrzyszowska)

12:32 – lekkoatletyka, siedmiobój kobiet – rzut oszczepem (ew. Adrianna Sułek-Schubert)

12:40 – kajakarstwo, C2 500 metrów kobiet – finał B (ew. Sylwia Szczerbińska/Dorota Borowska)

12:50 – kajakarstwo, C2 500 metrów kobiet – finał (ew. Sylwia Szczerbińska/Dorota Borowska)

13:00 – kajakarstwo, K2 500 metrów kobiet – finał B (ew. Martyna Klatt/Helena Wiśniewska, Karolina Naja/Anna Puławska)

13:10 – kajakarstwo, K2 500 metrów kobiet – finał (ew. Martyna Klatt/Helena Wiśniewska, Karolina Naja/Anna Puławska)

13:20 – kajakarstwo, K2 500 metrów mężczyzn – finał B (ew. Jakub Stepun/Przemysław Korsak)

13:30 – kajakarstwo, K2 500 metrów mężczyzn – finał (ew. Jakub Stepun/Przemysław Korsak)

13:40 – kajakarstwo, C1 1000 metrów mężczyzn – finał B (ew. Wiktor Głazunow)

13:50 – kajakarstwo, C1 1000 metrów mężczyzn – finał (ew. Wiktor Głazunow)

14:00 – kolarstwo torowe, sprint kobiet – kwalifikacje (Marlena Karwacka, Nikola Sibiak)

14:48 – kolarstwo torowe, sprint kobiet – 1/32 finału (ew. Marlena Karwacka, Nikola Sibiak)

15:38 – kolarstwo torowe, sprint kobiet – 1/32 finału repasaże (ew. Marlena Karwacka, Nikola Sibiak)

17:00 – pięciobój nowoczesny, półfinał mężczyzn – jeździectwo (Kamil Kasperczak, Łukasz Gutkowski)

17:40 – pięciobój nowoczesny, półfinał mężczyzn – runda bonusowa szermierki (Kamil Kasperczak, Łukasz Gutkowski)

18:09 – kolarstwo torowe, madison kobiet – finał (Daria Pikulik, Wiktoria Pikulik)

18:10 – pięciobój nowoczesny, półfinał mężczyzn – pływanie (Kamil Kasperczak, Łukasz Gutkowski)

18:15 – zapasy, -125kg st. wolny mężczyzn (ew. Robert Baran)

– ew. półfinał: walki 3. lub 4. na macie B

18:40 – pięciobój nowoczesny, półfinał mężczyzn – laser run (Kamil Kasperczak, Łukasz Gutkowski)

19:10 – kolarstwo torowe, sprint kobiet – 1/16 finału (ew. Marlena Karwacka, Nikola Sibiak)

19:58 – kolarstwo torowe, sprint kobiet – 1/16 finału repasaże (ew. Marlena Karwacka, Nikola Sibiak)

20:00 – lekkoatletyka, 400 metrów kobiet – finał (Natalia Kaczmarek)

20:25 – lekkoatletyka, siedmiobój kobiet – 800 metrów, finał (Adrianna Sułek-Schubert)

