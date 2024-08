Walka Polek do samego końca w finale! To gotowy scenariusz na film

Piątek (tj. 9 sierpnia) nie rozpoczął się dobrze dla reprezentacji Polski w kajakarstwie na IO 2024. Największym rozczarowaniem był odpadnięcie z rywalizacji duetu Karolina Naja i Anna Puławska. Polki nie zdołały awansować do finału kajakarskich dwójek na 500 metrów. Polska miała jednak w piątek dwa finały w kajakarstwie. Jako pierwsze w bezpośredniej walce o medale ruszyły Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska w rywalizacji C2 na 500 metrów.

Paryż 2024: Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska piąte na igrzyskach

Polski zespół dopłynął do mety na piątym miejscu. Przypomnijmy, że Borowska do ostatnich momentów musiała walczyć o szansę startu na igrzyskach w Paryżu. A to ze względu na obecność zakazanej substancji w organizmie. Jak się okazało, to nie była kwestia dopingu, a specyfiku, który przedostał się do organizmu Borowskiej z preparatu dla jej ukochanego psa, poprzez dotyk. Sprawa została wyjaśniona szczęśliwie, dzięki czemu po wielkiej nerwówce, Polka mogła wystartować w Paryżu.

Borowska w sobotę (tj. 10 sierpnia) wystartuje jeszcze indywidualnie, gdzie będzie miała większe szanse na olimpijski medal.

Warto dodać, że w piątkowym finale popłynie jeszcze jeden polski akcent, mianowicie Wiktor Głazunow, w rywalizacji C1 1000 metrów. Polak w półfinale zajął drugie miejsce. Finał zaplanowano na godzinę 13:50.

Sześć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie sześć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem.

Dodatkowo warto odnotować, że pewna medalu olimpijskiego jest pięściarka Julia Szeremeta. Polka wystąpi w finale w kategorii 57 kg. W podobnym położeniu są siatkarze reprezentacji Polski. Drużyna pod batutą trenera Nikoli Grbicia również jest już pewna miejsca na podium, kwalifikując się do finału turnieju olimpijskiego siatkarzy.

