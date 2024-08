Szokujące słowa Polki po starcie na igrzyskach w Paryżu. „Nie mieliśmy nic”

W ostatnich dniach pojawia się sporo gorzkich słów ze strony Polek i Polaków, odnośnie do stanu krajowego sportu. Mowa tu przede wszystkim o organizacji poszczególnych związków, która zdaniem olimpijskich reprezentantek i reprezentantów (choć nie wszystkich), daleka jest od normalności.

Paryż 2024: Daria Pikulik o kulisach „przygotowań” do igrzysk olimpijskich

Kolejnym takim przykładem jest kolarstwo torowe. Głos po starcie na igrzyskach w Paryżu zabrała Daria Pikulik. Kolarka startowała w wyścigu madison. Ostatecznie Polka zajęła siódmą pozycję, startując razem ze swoją siostrą, Wiktorią Pikulik.

Po występie w stolicy Francji nie zabrakło gorzkich słów ze strony wspomnianej reprezentantki, odsłaniających kulisy „przygotowań” do najważniejszej imprezy w życiu większości sportowców na świecie.

– Myślę, że ambicje były trochę wyższe. Mimo wszystko zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia w tych przygotowaniach. Mimo tego, jak wygląda nasza sytuacja, mimo tego, że w lutym musiałam sobie sama zapłacić za zgrupowanie. Że do kwietnia nie mieliśmy nawet informacji odnośnie do finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Także myślę, że to nie jest też wina nas […] Możemy być dumne z tego co zrobiłyśmy, a jak wygląda nasza sytuacja – przyznała Pikulik przed kamerą TVP Sport.

Siedem medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie siedem medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Dodatkowo już dzisiaj (tj. w sobotę 10 sierpnia), wyjaśni się, jakiego koloru medale zdobędą polscy siatkarze oraz pięściarka Julia Szeremeta. Właśnie na ten dzień zaplanowano finały m.in. turnieju siatkarskiego mężczyzn oraz pięściarskie w kat. 57 kg.

