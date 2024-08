Polak o krok od medalu olimpijskiego! Świetna walka na igrzyskach

Polski zapaśnik tym samym jest o jedno zwycięstwo od brązowy medal w kategorii 125 kg na igrzyskach w Paryżu. Robert Baran tę walkę stoczy w sobotni wieczór.

Paryż 2024: Robert Baran o krok od medalu w zapasach!

Warto przypomnieć, że Polak rozpoczął olimpijskie zmagania od wygranej w 1/8 finału z Kazachem Jusupem Batyrmurzajewem 4:1. W kolejnej rundzie zmierzył się z jednym z faworytów do złota – Geno Petriaszwilim – i musiał uznać jego wyższość (2:9). Gruzin miał zdecydowaną przewagę fizyczną nad Polakiem, pomimo faktu, że obaj startują przecież w kategorii 125 kg.

Po nieudanym piątku w sobotę Baran rozpoczął olimpijski dzień od zwycięstwa. Polak wygrał z Ołeksandrem Chocianiwskim 3:0. Dzięki temu awansował do pojedynku o podium IO 2024.

Przeciwnikiem Polaka w walce o medal olimpijski będzie Azer Giorgi Meszwildziszwili. Azer przegrał w półfinale 0:7 ze wspomnianym wcześniej rosłym Gruzinem Petriaszwilim, pogromcą Polaka. Początek walki Barana z Meszwildziszwilim około godziny 18:20.

Siedem medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie siedem medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Dodatkowo już dzisiaj (tj. w sobotę 10 sierpnia), wyjaśni się, jakiego koloru medale zdobędą polscy siatkarze oraz pięściarka Julia Szeremeta. Właśnie na ten dzień zaplanowano finały m.in. turnieju siatkarskiego mężczyzn oraz pięściarskie w kat. 57 kg.

