Bartosz Kurek ze łzami w oczach po zdobyciu medalu. Padły ważne słowa

Bartosz Kurek w Paryżu był na swoich czwartych igrzyskach olimpijskich w karierze. Kapitanowi drużyny, podobnie jak całej drużynie, udało się przełamać klątwę ćwierćfinału IO.

– Nie chcę narzekać na srebro. Powiedziałem chłopakom, że jestem z nich bardzo dumny. Dla moich kolegów, którzy będą dalej w reprezentacji, niech wezmą to, niech to będzie paliwo i za cztery lata zdobyć złoto [...] To była czysta przyjemność grać z tymi ludźmi. To jest medal nas wszystkich, całej polskiej siatkówki – powiedział Kurek przed kamerą Eurosportu po ceremonii medalowej.

W oczach kapitana reprezentacji Polski pojawiły się łzy, co było zupełnie zrozumiałe. Ze słów Kurka można wywnioskować rozstanie z drużyną narodową w tej szerszej perspektywie, igrzysk za cztery lata. Co do tej najbliższej przyszłości, zapewne to nie czas i nie miejsce, żeby wchodzić w konkretne deklaracje.

twitter

Osiem medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie siedem medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Tego samego dnia, wieczorem, swoją finałową walkę zaliczy pięściarka Julia Szeremeta. Polska ma zatem na ostatniej prostej „gwarantowany” również medal numer dziewięć IO 2024.

Czytaj też:

Francja siatkarskim mistrzem olimpijskim. Polakom dziękujemy za srebro!Czytaj też:

Janusz Korwin-Mikke skandalicznie o siatkówce. Zaproponował grę… na łące