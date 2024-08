Francja siatkarskim mistrzem olimpijskim. Polakom dziękujemy za srebro!

Polscy siatkarze po 48 latach ponownie znaleźli się w finale igrzysk olimpijskich. Drużyna trenera Nikoli Grbicia chciała powtórzyć piękną historię, którą podczas turnieju IO w Montrealu, w 1976 roku, napisał zespół prowadzony przez słynnego Huberta Wagnera.

Paryż 2024: Francja – Polska, złoto turnieju siatkarzy dla Trójkolorowych

Wyzwanie przed Polakami było jednak bardzo poważne. Francuzi nie zaczęli idealnie turnieju na swoim terenie, ale jak to bywa z Trójkolorowymi, z meczu na mecz rozkręcali się coraz bardziej. Efekt? Francja potrafiła odprawić w trzech setach mistrzów świata Włochów.

Dodatkowym problemem były kwestie zdrowotne po polskiej stronie. Półfinału z Amerykanami (3:2 dla Polski) nie ukończył rozgrywający Marcin Janusz, a kontuzji doznał libero Paweł Zatorski, który dokończył jednak mecz. Wcześniej ze składu wypadł za to środkowy Mateusz Bieniek, łapiący poważny uraz w końcówce ćwierćfinału ze Słowenią (3:1).

Ostatecznie w wyjściowym składzie na finał pojawili się zarówno Zatorski, jak i Janusz. Obaj, jak można się domyślać, na mocnych środkach uśmierzających ból, bo trudno tu mówić o pełnej sprawności. Francuzi nie mieli za to większych problemów, co niestety, było widać na boisku w najważniejszych momentach.

W dwóch pierwszych setach siatkarze polskiej kadry popełnili za dużo własnych błędów, nie kończyli też piłek w ataku, choć przyjęcie wcale nie było najgorsze. Swojego dnia nie miał Bartosz Kurek, nieco słabiej zagrali również Wilfredo Leon czy Tomasz Fornal. Trener Grbić szukał rozwiązań, które mogłyby pobudzić drużynę. Niestety, efekt nie był wystarczający.

Dwie pierwsze partie wygrane przez Francję 25:19 i 25:20. W trzeciej Polacy zerwali się, choć tracili kilka punktów, wychodząc na prowadzenie 16:14. Na boisku byli już m.in. Aleksander Śliwka czy Bartłomiej Bołądź. Ale ponownie, kiedy przyszło do gry na styku, pod presją zagrywki Francuzów (kapitalne wejście rezerwowego Quentina Jouffroy), skończyło się na przewadze Trójkolorowych. Francuzi tego dnia po prostu byli lepsi, choć Polacy przy zagrywce Leona doszli do styku punktowego. Ale niestety... Francja wygrywała trzeciego seta 25:23 i cały mecz 3:0.

Zasłużone złoto dla gospodarzy, ale też brawo za cały turniej dla Polaków. To pierwszy medal od 48 lat dla polskiej siatkówki w olimpijskim wydaniu. Dokładnie drugi po wspomnianym mistrzostwie drużyny Wagnera.

Osiem medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie siedem medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Tego samego dnia, wieczorem, swoją finałową walkę zaliczy pięściarka Julia Szeremeta. Polska ma zatem na ostatniej prostej „gwarantowany” również medal numer dziewięć IO 2024.

