Wiadomo, kto poniesie flagę Polski na zamknięcie igrzysk. Prezes PKOl podał nazwiska

Przypomnijmy, że w przypadku ceremonii otwarcia IO 2024, chorążymi byli Anita Włodarczyk (lekkoatletyka, rzut młotem) oraz Przemysław Zamojski (koszykówka 3x3). Tym razem wybór padł na finalistkę i finalistę podczas startów w Paryżu. Julia Szeremeta dodatkowo została wicemistrzynią olimpijską w pięściarstwie (kategoria 57 kg).

Wiktor Głazunow za to popłynął w finale kajakarskim, C1 na 1000 metrów, zajmując solidne szóste miejsce.

– Wicemistrzyni olimpijska w boksie Julia Szeremeta oraz Wiktor Głazunow (kajakarstwo sprint) poniosą flagę Polski podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk XXXIII Olimpiady – przekazał w mediach społecznościowych prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

Dziewięć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie dziewięć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Polacy w finale przegrali z Francją 0:3. Ostatni krążek to finał osiągnięty przez pięściarkę Julię Szeremetę, który ostatecznie dał srebro w kategorii 57 kg.

