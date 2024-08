Julia Szeremeta z medalem! Brutalna bitwa o olimpijskie złoto

Przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich po raz ostatni z pięściarskiego ringu Polska podniosła bardzo dawno, bo w 1992 roku, podczas turnieju w Barcelonie. Autorem był Wojciech Bartnik.

Julia Szeremeta przerwała jednak trwającą fatalną serię polskiego pięściarstwa, sięgając po medal w stolicy Francji. W finale Polkę czekał jednak bardzo trudny pojedynek. Szermeta mierzyła się z Lin Yu Ting z Chińskiego Tajpej. Obie pięściarki dzieliło 10 centymetrów różnicy na korzyść przeciwniczki Polki. Lin Yu Ting to też numer 1 w drabince turniejowej na igrzyskach w Paryżu. Mowa o rywalizacji w kategorii 57 kg.

Paryż 2024: Julia Szeremeta ze srebrnym medalem w pięściarstwie

Przewaga fizyczna i większe doświadczenie przełożyły się na przebieg sobotniego finału. Lin Yu Ting zdecydowanie rozbiła Polkę, ambitnie walczącą do samego końca. Szeremeta nie miała szans z taką rywalką w grze o złoto. Azjatka wygrała każdą z trzech rund na kartach sędziowskich.

Trzeba jednak oddać Polce, że starała się do ostatniego gongu trzeciej rundy. Ostatecznie skończyło się na wicemistrzostwie olimpijskim. Co dla Polki jest i tak, w wieku 20 lat, ogromnym sukcesem na igrzyskach w Paryżu.

Dziewięć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie dziewięć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Polacy w finale przegrali z Francją 0:3. Ostatni krążek to finał osiągnięty przez Szeremetę.

