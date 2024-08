To on stoi za medalem Natalii Kaczmarek. „Nauczył ją biegać”

Natalia Kaczmarek obroniła honor polskiej lekkoatletki. Podczas gdy koledzy i koleżanki po fachu mieli spore problemy z formą, najlepsza polska zawodniczka w biegu na 400 metrów pokazała, że potrafi znaleźć w sobie siłę, by powalczyć z najlepszymi rywalkami na świecie. Nie dziwi więc stwierdzenie, że dla 26-latki ten brąz jest jak złoto.

Koleżanka z kadry podkreśla pracę trenera Natalii Kaczmarek

Kaczmarek nie miała łatwej rywalizacji na tym dystansie. Bieg na 400 metrów uważa się często za najtrudniejszy i najdłuższy sprint, a w konkurencjach szybkościowych rzadko dominują Europejczycy. Reprezentantka Polski dobrze poradziła sobie w eliminacjach, a w wielkim finalne dała z siebie wszystko, dobiegając na trzecim miejscu.

Urodzona w Drezdenku zawodniczka od lat trenuje wraz z Markiem Rożejem. To on według Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej jest jednym z architektów sukcesu Kaczmarek. Obie zawodniczki przez lata reprezentowały kraj na najważniejszych imprezach. Starsza z biegaczek podkreśliła wielki profesjonalizm, jaki przez lata wdał się do życia świeżej brązowej medalistki olimpijskiej.

– Wiele małych czynników złożyło się na to, jak wielką zawodniczką jest aktualnie. Chodzi o mądry trening, który wciela w życie trener Rożej. Mają ze sobą styczność od kilku lat. To widać. On nauczył ją biegać. Natalia nie biegała ładnie. Dopiero po kilku latach zaczęła błyszczeć. Do tego dochodzi fizjoterapia, trening siłowy oraz regeneracja na najwyższym poziomie – powiedziała Wyciszkiewicz-Zawadzka dla TVP Sport.

Natalia Kaczmarek z rekordem Polski

Natalia Kaczmarek w sezonie 2024 pobiła również wieloletni rekord Polski Ireny Szewińskiej. Od lipca wynosi od 48,90 s. W sumie 26-latka ma już w dorobku trzy medale olimpijskie (złoto i srebro z Tokio oraz brąz z Paryża).

