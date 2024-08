Olimpijczycy spotkali się z Tuskiem. Kurek zdradził, co usłyszał od premiera

Igrzyska olimpijskie w Paryżu przeszły do historii. Biało-Czerwoni zakończyli rywalizację z dorobkiem 10 medali. Nasi sportowcy wywalczyli jeden złoty krążek, cztery srebrne oraz pięć brązowych.

Siatkarze i Szeremeta przywitani przez tłumy kibiców

Tuż po przylocie do kraju na polskich olimpijczyków czekała spora niespodzianka. Na stołecznym lotnisku sportowców przywitało mnóstwo kibiców, którzy chcieli podziękować reprezentacji siatkarzy oraz bokserce Julii Szeremecie za walkę podczas igrzysk w Paryżu.

Otylia Jędrzejczak z Polskiego Komitetu Olimpijskiego podkreśliła, że „srebrne medale polskich sportowców to wielki sukces sportowy”. – Sport uczy wygrywać i uczy przegrawać. Pokazuje także, iż nie można poddawać się, gdy jest trudno.Pokazaliście to w meczu, Julka – w walce. Jesteśmy z was dumni – zapewniła.

– Spełniliśmy swoje, ale mam nadzieję też, że wasze marzenie, żeby zobaczyć drużynę na podium olimpijskim – mówił do kibiców kapitan siatkarzy Bartosz Kurek. – Jestem mega szczęśliwa, że trzymaliście za nas kciuki – dodała Julia Szeremeta.

Szeremeta, Mirosław i siatkarze spotkali się z Donaldem Tuskiem

Następnie sportowcy udali się do Kancelarii Premiera, gdzie spotkali się z Donaldem Tuskiem oraz Sławomirem Nitrasem. Dołączyli do nich złota medalistka we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław oraz wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie górskim Klaudia Zwolińska.

Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i bez udziału dziennikarzy. Premier otrzymał od siatkarzy prezent, koszulkę z podpisami zawodników. Po zakończeniu rozmów Bartosz Kurek zdradził, co usłyszał od szefa polskiego rządu. – To zawsze jest dla nas ogromny zaszczyt, kiedy możemy odwiedzać budynki rządowe i spotykać się z najważniejszymi ludźmi w naszym kraju – powiedział kapitan polskiej reprezentacji.

– Miło jest słyszeć z ich ust, że zrobiliśmy coś dobrego i pożytecznego. Takie słowa pozostają do końca życia. Premier mówił, że jest z nas zadowolony i dumny. Wspólnie zastanawialiśmy się, co zrobić, by z kolejnych igrzysk przywieźć więcej medali – dodał siatkarz.

