Grad medali dla reprezentacji Polski. Świetne wieści z igrzysk w Paryżu!

Jeszcze przed startem rywalizacji paralimpijczyków we wtorek wiedzieliśmy, że reprezentacja Polski zgromadziła w Paryżu sześć medali – trzy złote oraz trzy brązowe. Pewne też było, iż co najmniej dwa kolejne krążki dołożą nasi paratenisiści stołowi. Mowa tutaj o Natalii Partyce oraz Patryku Chojnowskim. Teraz doskonałych informacji jest więcej.

Partyka i Chojnowski nie zwalniają

Pisaliśmy już wcześniej o tym, iż po pierwsze dla Polski srebro sięgnęła Lucyna Kornobys. Trzeci raz w karierze została wicemistrzynią paralimpijską w pchnięciu kulą (F34). Niedługo później brąz w strzelectwie wywalczył Marek Dobrowolski.

Kolejne pojedynki w tenisie stołowym stoczyli Partyka i Chojnowski. W swoich spotkaniach półfinałowych spisali się świetnie i zapewnili sobie co najmniej srebrne medale. Partyka w półfinale turnieju zawodniczek z klasy 10 pokonała Shiau-tien Wan po niezwykle emocjonującym, pięciosetowym boju. Nieco mniej musiał się napocić Chojnowski. W półfinale w czterech partiach pokonał przedstawiciela gospodarzy – Mateo Boheasa – i uzyskał przepustkę do finału kategorii MS10.

Kolejne medale dla Polski kwestią czasu

To nie koniec świetnych wieści o paratenisistach stołowych, bo co najmniej brązowe krążki mają już zapewnione Dorota Bucław (kat. WS1-2) oraz Rafał Czuper (klasa 2). Oboje w ćwierćfinałach stoczyli czterosetowe pojedynki.

Medale dla Polski pojawią się również szermierka na wózkach. W polskim półfinale szabli mężczyzn w kat. B Michał Dąbrowski pokonał Adriana Castro 15:13. Później Castro musiał wziąć udział w czwartej rundzie repasaży, gdzie okazał się lepszy od Francuza Maxima Valeta (15:14). To sprawia, że ma szansę na brąz. Dąbrowski w pojedynku o złoto zmierzy się natomiast z Chińczykiemn Yanke Fengiem.

Wśród pań doskonale radzi sobie Kinga Dróżdż. Awansowała do finału szabli w kategorii A. Polka w półfinale pokonała 15:12 Węgierkę Evę Andreę Hajmasi. Wszystkie powyższe wyniki oznaczają, że do ośmiu medali reprezentacji Polski na igrzyskach paralimpijskich w Paryżu doliczymy co najmniej kolejnych sześć!

