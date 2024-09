Polacy przekroczyli kolejną barierę na paralimpiadzie. Sprawdź klasyfikację medalową

Parę tygodni po olimpijczykach do gry w Paryżu ruszyli paralimpijczycy. Przez ostatnie dni co rusz dostarczają polskim kibicom wielu powodów do zadowolenia. Fani czasem nawet gubią się w tym, który to już medal dla Biało-Czerwonych został zdobyty w stolicy Francji. Na dwa dni przed końcem imprezy atleci przekroczyli kolejną barierę.

Tabela igrzysk paralimpijskich (6.09.2024)

Po zdobyciu dziesięciu medali, kibice czekali na kolejne dziesięć… i je otrzymali. Michał Dąbrowski wygrywając walkę o brąz z Chińczykiem Zhangiem Je 15:14 w szpadzie w szermierce na wózkach zdobył krążek numer 20 dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Dąbrowski, który walczy na co dzień z nowotworem przewodów żółciowych wewnątrzchorobowych, po raz drugi odebrał medal na tych igrzyskach. Wcześniej zdobył srebro w szabli. Krążek numer 21 to z kolei zasługa Karoliny Kucharczyk w skoku w dal (T20), która zdobyła złoto.

Na wynik 21 medali Polaków składa się siedem złotych, pięć srebrnych i dziewięć brązowych krążków. Daje to 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzą Chińczycy z 187 medalami (83 złotymi), przed Wielką Brytanią (100 medali, 42 złote) i Stanami Zjednoczonymi (86 medali, 31 złotych). W czołówce plasują także Holendrzy, Włosi, Francuzi, Brazylijczycy czy Ukraińcy.

1. Chiny – 187 medali (83 złotych – 63 srebrnych – 41 brązowych)

2. Wielka Brytania – 100 (42-34-24)

3. Stany Zjednoczone – 86 (31-36-19)

4. Holandia – 48 (24-14-10)

5. Włochy – 63 (20-13-30)

6. Francja – 65 (17-24-24)

14. Hiszpania – 38 (7-10-21)

15. Polska – 20 (6-5-9)

16. Indie – 26 (6-9-11)

twitter

Polscy paralimpijczycy blisko wyrównania wyniku z Tokio

Podczas ostatnich igrzysk paralimpijskich w Tokio polscy sportowcy zdobyli 24 medale. W XXI wieku Biało-Czerwonym najlepiej poszło w Atenach. Wówczas zgarnęli aż 54 krążki w tym 10 złotych.

Czytaj też:

Polak podbił serca kibiców z całego świata. Rywalizował z wieloma ograniczeniamiCzytaj też:

Polka zachwyciła cały Paryż! Piąte złoto na igrzyskach i specjalna flaga