Wicemistrzyni olimpijska podbiła serca kibiców. Pozbyła się krążka w szczytnym celu

Klaudia Zwolińska nie była znana w całej Polsce przed igrzyskami olimpijskimi. Srebrny medal w kajakarstwie górskim w konkurencji K-1 zmienił wiele w jej życiu. Stała się pierwszą Polką z krążkiem w tej dyscyplinie. Co więcej, to ona otworzyła worek z medalami w stolicy Francji. Ostatecznie skończyło się na 10 medalach.

Wicemistrzyni olimpijska oddała medal na aukcję charytatywną

Pochodząca z Nowego Sącza wraz ze złotą medalistką Aleksandrą Mirosław, a także z innymi srebrnymi medalistkami otrzymała od jednego ze sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego mieszkanie. Dodając do tego nagrodę finansową 25-latka może czuć się bardziej komfortowo. Choć medal zdobyła niecałe półtora miesiąca temu, to uznała, że po takim okresie przyda się on bardziej w szczytnym celu.

Niedawno informowaliśmy, iż wicemistrzyni olimpijska wystawiła srebrny medal na aukcję charytatywną na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. W poniedziałek 16 września licytacja dobiegła końca. Wygrany zapłaci za krążek 101 tysięcy złotych. Pełna kwota wesprze wskazaną organizację.

„Mój narzeczony – Grzegorz Hedwig – również kajakarz slalomowy i olimpijczyk tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, kilkanaście lat temu z powodu mukowiscydozy stracił swoją starszą siostrę Igę. Jego młodsza siostra także choruje, a ich mama, Dorota, od wielu lat działa na rzecz chorych. Między innymi jej zasługą jest to, że chorzy uzyskali dostęp do przeszczepów płuc w kraju, a placówki medyczne poprawiły standardy opieki szpitalnej” – pisała Zwolińska.

Sukcesy Klaudii Zwolińskiej

Urodzona w 1998 roku Klaudia Zwolińska oprócz wicemistrzostwa olimpijskiego może pochwalić się medalami mistrzostw świata, Europy oraz igrzysk europejskich.

