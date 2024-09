Już nie tylko chodzi o PKOl. Kolejna organizacja Piesiewicza pod lupą skarbówki

Po igrzyskach olimpijskich kibice są świadkami dużego konfliktu pomiędzy Radosławem Piesiewiczem a Sławomirem Nitrasem. Minister sportu zapowiedział kontrole w Polskim Komitecie Olimpijskim i tak też dzieje się od początku września. Krajowa Administracja Skarbowa bada, jak PKOl zarządza finansami, w tym pieniędzmi od spółek Skarbu Państwa. Te w ostatnich dniach jedna za drugą ogłaszają koniec współpracy z zarządzaną przez Piesiewicza organizacją.

Skarbówka weszła do kolejnego związku zarządzanego przez prezesa PKOl

Każdego dnia media informują o kolejnej spółce, która nie chce mieć nic wspólnego z PKOl zarządzanym przez zamieszanego w liczne kontrowersje Piesiewicza. Z grona sponsorów znikają PKP Intercity, Polskie Porty Lotnicze, Enea, Krajowa Grupa Spożywcza oraz Tauron. Rezygnacji nie wyklucza także Orlen.

Co więcej, to nie koniec potencjalnych problemów Piesiewicza. Dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski poinformował na Twitterze, że Krajowa Administracja Skarbowa weszła już nie tylko do zarządzanego przez niego PKOl, ale także do siedziby Polskiego Związku Koszykówki. Piesiewicz stoi na czele biało-czerwonego basketu od 2018 roku. Przez lata łączył funkcję prezesa PZKosz z zarządzaniem Polską Ligą Koszykówki, lecz po wygraniu wyborów w komitecie olimpijskim zrezygnował z pracy w drugiej organizacji. Obecnie zarządza nią były reprezentant Polski Łukasz Koszarek.

Kontrowersje związane z Radosławem Piesiewiczem

Po igrzyskach na jaw wyszło, że Radosław Piesiewicz wraz z rodziną wykorzystywał służbową odprawę VIP na Lotnisku Chopina. Ponadto sporo mówiło się o zatrudnieniu jego żony w banku Pekao SA. Sam prezes PKOl mówił w obronie o szczuciu na jego osobę, nawiązując do tragedii Pawła Adamowicza.

