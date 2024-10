Polska mistrzyni olimpijska pokaże się przed rodakami. Wielka impreza zawita nad Wisłę

Aleksandra Mirosław to największa polska wygrana igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zawodniczka specjalizująca się we wspinaczce sportowej otrzymała szansę rywalizacji wyłącznie we wspinaczce na czas (w przeciwieństwie do igrzysk w Tokio) i zdemolowała rywalki, zdobywając złoty medal. Konkurencja była hojna dla Polaków, bowiem brąz zdobyła także Aleksandra Kałucka.

Mistrzyni olimpijska powalczy w Pucharze Świata w Polsce

Oprócz obu wspomnianych pań w świecie wspinaczki na czas mocno liczy się także Natalia Kałucka, która przegrała walkę o występ na igrzyskach ze swoją siostrą. Gdyby nie limity zawodników, być może na paryskim podium oglądalibyśmy trójkę Polek. Co nie było możliwe w stolicy Francji, być może stanie się realistyczne w przyszłym roku nad Wisłą.

Jak donosi dziennikarz TVP Sport Mateusz Górecki, Polska w sezonie 2025 zorganizuje jeden z Pucharów Świata we wspinaczce na czas. Lokalizacja zawodów nie jest jeszcze znana (dziennikarz poinformował, o rzekomej ofercie dla Krakowa), lecz wiadomo, iż do zmagań dojdzie na początku lipca. W gronie startujących należy oczekiwać Aleksandry Mirosław, dla której choćby z pobudek patriotycznych będzie to specjalny start. Jeszcze nigdy Polska nie organizowała zawodów rangi Pucharu Świata. W ubiegłym roku kibice w stolicy Małopolski mogli oglądać zmagania zawodniczek podczas igrzysk europejskich.

Osiągnięcia Aleksandry Mirosław

Urodzona w 1994 roku Aleksandra Mirosław to reprezentantka Polski, a także klubu Kotłownia Lublin. Oprócz złotego medalu olimpijskiego może pochwalić się dwoma mistrzostwami świata, dwoma mistrzostwami Europy oraz srebrem igrzysk europejskich. Podczas igrzysk w Paryżu pobiła rekord świata we wspinaczce na czas – 6,06 s.

