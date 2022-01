Debiutuje wśród seniorów, a już jest mistrzynią Polski. 16-latka wystartuje na igrzyskach w Pekinie

Już 4 lutego rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, podczas których Polskę będzie reprezentowało co najmniej 50 sportowców. Sześcioro z nich wystartuje w konkurencjach narciarstwa alpejskiego, chociaż jeszcze do niedawna wydawało się, że do Chin poleci tylko pięcioro Biało-Czerwonych uprawiających ten sport. W ostatniej chwili kwalifikację zdołała uzyskać jednak Hanna Zięba.

Nastolatka wystartuje w Pekinie

Jak przypomina sport.tvp.pl, Zięba podczas ostatnich mistrzostw Polski wywalczyła złoto w slalomie gigancie oraz zajęła trzecie miejsce w slalomie równoległym. Z racji, że do kwalifikacji olimpijskiej liczy się suma dwóch najlepszych lokat zajętych podczas krajowego czempionatu, 16-latka była pierwszą zawodniczką na liście rezerwowej.

W międzyczasie kilka drużyn narodowych zrezygnowało z możliwości wystawienia kompletu narciarzy uprawnionych do startu na igrzyskach, dzięki czemu jedno ze zwolnionych miejsc przypadło Polsce. To właśnie Zięba, dla której obecny sezon jest debiutanckim w gronie seniorów, poleci do Pekinu, gdzie wystartuje w slalomie gigancie.

Pekin 2022. Kadra Polski

Polski Związek Narciarski ogłosił, że oprócz Zięby, na zimowe igrzyska polecą także Maryna Gąsienica-Daniel, Magdalena Łuczak, Zuzanna Czapska, Michał Jasiczek i Paweł Pyjas.

Nieco skromniej prezentuje się reprezentacja Polski w snowboardzie alpejskim, a prawo startu w Pekinie wywalczyło pięcioro Biało-Czerwonych: Aleksandra Król, Weronika Biela-Nowaczyk, Aleksandra Michalik, Oskar Kwiatkowski i Michał Nowaczyk.

W Pekinie zobaczymy też pięciu skoczków narciarskich, a rzutem na taśmę prawo wyjazdu na igrzyska uzyskał Stefan Hula. Oprócz doświadczonego zawodnika w kadrze znaleźli się też Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.

