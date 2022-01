Adam Małysz nie poleci na zimowe igrzyska olimpijskie. Tajemnicze i martwiące słowa legendy

Niepokojącą wiadomością podzielił się Adam Małysz na łamach portalu sportowefakty.wp.pl. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego przyznał, że tym razem zabraknie go w Chinach na zbliżających się igrzyskach olimpijskich. Ta wielka sportowa impreza rozpocznie się już 4 lutego i potrwa do 20 lutego.

Adam Małysz wyjawił, dlaczego nie jedzie na Pekin 2022

W Państwie Środka postanowiono wdrożyć skrajnie surowe warunki bezpieczeństwa sanitarnego i to między innymi one sprawiły, że Małysz postanowił zrezygnować z podróży do Azji. Stwierdził, że to i tak nie miałoby sensu ze względu na fakt, iż miałby bardzo ograniczony dostęp do zawodników. – Nie lecę do Pekinu. Pierwsza kwestia to to, że tylko sześć osób może być w wiosce olimpijskiej. Reszta musiałaby mieszkać w hotelu – wyznał.

To jednak nie jest jedyny powód, przez który działacz PZN-u postanowił odpuścić wyjazd do Pekinu. Wydaje się, że druga kwestia, o której wspomniał dość enigmatycznie, jest znacznie ważniejsza. – To coś, o czym nie chcę mówić publicznie. Po prostu muszę o siebie zadbać – dodał Małysz, jednocześnie ucinając temat.

Kto ze sztabu PZN poleci na zimowe igrzyska olimpijskie?

Sztab polskiej kadry będzie zatem szczuplejszy o jedną osobę. W zespole PZN-u zabraknie zatem działacza, ale poza tym do Pekinu mają udać się wszyscy członkowie sztabu z pierwotnej listy opublikowanej przez federację:

Michał Doležal – trener główny

Grzegorz Sobczyk – asystent trenera głównego

Andrzej Zapotoczny – trener techniczny

Radek Žídek – trener techniczny

Łukasz Gębala – fizjoterapeuta

Kamil Skrobot – serwisant

Aleksander Winiarski – lekarz

Apoloniusz Tajner – prezes PZN

Marcin Blauth – wiceprezes PZN ds. narciarstwa alpejskiego i snowboardu

Czytaj też:

Nowe informacje w sprawie Piotra Żyły. Wystartuje nie tylko w Pekinie, ale i w Willingen?