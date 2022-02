Problemy dwóch norweskich skoczków. Mogą nie wystartować w konkursie olimpijskim

Do startu w konkursach olimpijskich w Pekinie uprawnionych jest pięciu norweskich skoczków: Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik i Daniel Andre Tande. Kibice największe nadzieje wiążą ze startami Graneruda i Lindvika, którzy zajmują kolejno trzecie i czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Podopieczni Alexandra Stoeckla wysoką dyspozycję potwierdzili w Willingen, gdzie podczas pierwszego konkursu Granerud był drugi, a Linvdvik trzeci, a dzień później triumfował Lindvik. Tym samym Norwegowie będą też faworytami do wysokich miejsc w Chinach, chociaż z najnowszych doniesień wynika, że ich kadra nie pojawi się w pełnym składzie podczas kwalifikacji do zawodów na skoczni normalnej, które odbędą się już w sobotę 5 lutego.

Pekin 2022. Tande i Forfgang nie wystartują?

Jak podaje Skijumping.pl powołując się na informacje z Norweskiej Agencji Prasowej, na skoczni normalnej prawdopodobnie nie zobaczymy Tandego, który wciąż zmaga się z zakażeniem koronawirusem. Zarówno on, jak i Forfang, pierwsze pozytywne wyniki testów otrzymali w połowie stycznia, po konkursach w Zakopanem.

Forfgang wprawdzie we wtorek 1 lutego otrzymał już wynik negatywny, ale by wylecieć do Chin, musi otrzymać jeszcze jeden taki wynik. Po przylocie do Państwa Środka będzie ponownie testowany i musi uzyskać dwa kolejne negatywne wyniki, by nie zostać skierowanym do izolacji i móc startować w kwalifikacjach.

Obecnie priorytetem obu zawodników jest dotarcie do Chin przed konkursem na skoczni dużej zaplanowanym na 12 lutego. Dwa dni później odbędzie się z kolei rywalizacja drużynowa.

