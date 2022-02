Łyżwiarstwo figurowe. Fantastyczny występ Jekateriny Kurakowej. Kamiła Walijewa zawiodła

Zawody indywidualne w łyżwiarstwie figurowym, w których brała udział Jekaterina Kurakowa, składały się z dwóch części - programu krótkiego i jazdy dowolnej. Po pierwszej z nich Polka zajmowała odległe 24. (na 25) miejsce. Z tego powodu w jeździe dowolnej występowała jako druga, ponieważ lista startowa była odwrotna do zajmowanych miejsc.

Program dowolny jest bardziej różnorodny od krótkiego. Mam trzy piruety różnego typu, sekwencje kroków, sekwencję choreograficzną oraz siedem elementów skokowych, z czego maksymalnie trzy mogą być kombinacjami skoków lub sekwencjami. Jeden element może składać się maksymalnie z trzech skoków.

Wspaniały przejazd Kurakowej

Jekaterina Kurakowa wykonała bardzo solidny i praktycznie bezbłędny przejazd w jeździe dowolnej. Punktacja sędziów była nieco surowa, ale Polka zakończyła ostatecznie zmagania z notą 126.76 (66.24 za elementy techniczne i 60.52 za samą prezentację). Mniej więcej po połowie przejazdów uplasowała się na pierwszej lokacie, aczkolwiek potem kilka zawodniczek ją wyprzedziło: między innymi Mariah Bell czy też Anastazja Gubanowa.

Ostatecznie zmagania w tej konkurencji zakończyła na 12. pozycji. To drugi najlepszy wynik w historii reprezentacji Polski.

Kamiła Walijewa zawiodła

W końcówce zawodów duże emocje wywołała rywalizacja zawodniczek z Azji i Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Wydawało się, że już reprezentantki Japonii i Korei Południowej mają duże szanse na jakąkolwiek zdobycz medalową, ale kiedy do akcji wkroczyły Szczerbakowa i Trusowa, większość z nich się rozwiała. Do ostatniej chwili na ostatnim miejscu podium znajdowała się Sakamoto. Zdetronizować ją mogła tylko Kamiła Walijewa, która startowała jako ostatnia. Piętnastolatka popełniła kilka błędów, raz nawet wywracając się i ostatecznie zajęła czwartą lokatę.

Złoto trafiło do Anny Szczerbakowej, srebro do Aleksandry Trusowej, a brąz do Kaori Sakamoto.

