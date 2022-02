Rosjanin z trzecim złotem igrzysk w Pekinie. Polacy nie powalczyli o wysokie lokaty

Na starcie biegu masowego, który z powodu wietrznych warunków atmosferycznych został skrócony z 50 do 28 kilometrów, stanęło dwóch Polaków: Dominik Bury i Mateusz Haratyk. Biało-Czerwoni nie byli faworytami do walki o wysokie lokaty, co też szybko potwierdziło się na trasie. Mniej więcej po przejechaniu 1/3 dystansu Bury utrzymywał się w okolicach 30. pozycji, a jego kolega z kadry był 48.

Ciekawie zapowiadała się za to rywalizacja o medale, z której dość nieoczekiwanie odpadł Johannes Hoesflot Klaebo. Na pomiarze czasu ulokowanym na 13. kilometrze triumfator olimpijskiego sprintu mężczyzn plasował się dopiero w drugiej dziesiątce i wyraźnie słabł, przez co walka o złoto rozegrała się między jego rywalami. Ostatecznie Klaebo zszedł z trasy i nie ukończył olimpijskiej rywalizacji.

Pekin 2022. Bolszunow z kolejnym złotem

Mniej więcej na półmetku wyścigu prowadził Aleksander Bolszunow, czyli złoty medalista z biegu łączonego i sztafety mężczyzn. Drugi był jego rodak Iwan Jakimiuszkin, a trzeci Clement Parisse. Ostatecznie reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego finiszował jako pierwszy, zdobywając tym samym trzecie złoto tegorocznych igrzysk. Srebro wywalczył Jakimiuszkin, a brąz Simen Hegstad Kureger z Norwegii.

Biało-Czerwonym nie udało się odrobić strat w dalszej części dystansu i awansować w klasyfikacji. Bury był 30., ze stratą 4:28.3 do Bolszunowa. Haratyk finiszował jako 50. Drugi z Polaków ukończył bieg z czasem o niemal dziewięć minut wolniejszy niż triumfator.

