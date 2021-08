Podczas meczu uderzył kolegę z drużyny. Jest nagranie

Galatasaray Stambuł zaczął sezon od wygranej z Giresunsporem. Po meczu więcej niż wywalczonych trzech punktach mówi się o incydencie z udziałem Marcao. Brazylijczyk w pewnym momencie podbiegł do kolegi i go uderzył, za co otrzymał czerwoną kartkę.

Galatasaray Stambuł 16 sierpnia grał na wyjeździe z Giresunsporem w pierwszej kolejce ligi tureckiej. Prowadzenie drużynie Faitha Terima w 31. minucie dał Mbaye Diagne, a w doliczonym czasie pierwszej połowy wynik na 2:0 ustalił Alexandru Cicaldau. Czerwona kartka za uderzenie kolegi Po meczu media zainteresowały się nie tyle wygraną Galatasaray, a wydarzeniami z 63. minuty. Wtedy to Marcao podbiegł do Kerema Akturkoglu i najpierw go odepchnął, a później dwukrotnie uderzył. Zawodników rozdzielili koledzy z drużyny, a sędzia po weryfikacji VAR pokazał brazylijskiemu obrońcy czerwoną kartkę. „AS” podaje, że Marcao musi liczyć się z wykluczeniem na kilka spotkań, o czym zdecyduje turecka federacja piłkarska. Wewnętrzne dochodzenie przeprowadzi również klub ze Stambułu, który prawdopodobnie także nałoży karę na swojego zawodnika. W tym przypadku może wchodzić w grę grzywna. Galatasaray po pierwszej kolejce sezonu zajmuje czwarte miejsce. Klub wyprzedzają Besiktas, Altay i Trabzonspor, które także wygrały swoje spotkania, ale w lepszym stosunku bramkowym. Czytaj też:

