Bramkarz Legii wzruszony wygraną z Leicester. „Zwycięstwo dedykuję kibicom”

Cezary Miszta, 19-letni bramkarz Legii Warszawa, był jednym z bohaterów historycznego sukcesu Wojskowych w meczu z Leicester. Podopieczni Czesława Michniewicza wygrali z Lisami 1:0, a o wspaniałym występie polskiej drużyny wypowiedział się właśnie młody golkiper Legii.

Miszta nie ukrywał wzruszenia

– Oczy zaszkliły mi się od razu po meczu. Kiedy podbiegli do mnie koledzy, to już puściły emocje – przyznał w rozmowie z TVP Sport Miszta. Bramkarz przyznał, że kibice skandujący jego nazwisko to dla niego wielka sprawa. – Jestem legionistą od dziecka i zawsze marzyłem, żeby grać w tym klubie. Dzisiejsze zwycięstwo dedykuje wszystkim kibicom Legii Warszawa – dodał piłkarz.

Na początku spotkania Miszta był trochę zestresowany i tylko szczęście pomogło mu w zachowaniu czystego konta. Później jednak zawodnik popisał się paroma świetnymi interwencjami, które uchroniły wypracowany przez Legionistów wynik. – Zrobiłem to, co musiałem. Fajnie, że udało się pomóc. Cieszę się też, że trener mi zaufał po paru nieudanych meczach. Myślę, że dzisiaj mu się odpłaciłem – powiedział 19-letni bramkarz.

