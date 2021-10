Prezes Widzewa wytypował wynik derbów Łodzi. Wskazał graczy ŁKS-u, których widziałby w RTS-ie

Już 24 października odbędą się kolejne derby Łodzi. Mecz pomiędzy Widzewem oraz ŁKS-em to jedna z najważniejszych lokalnych rywalizacji piłkarskich w całym naszym kraju. Jak się jednak okazuje, oba kluby konkurują ze sobą nie tylko na pierwszoligowych boiskach. O ciekawej sytuacji opowiedział Mateusz Dróżdż podczas długiego wywiadu, którego udzielił dla „Wprost”.

Rozmowa z Mateuszem Dróżdżem. Agent chciał wykorzystać ŁKS w negocjacjach

Do ciekawej sytuacji doszło bowiem podczas… Negocjacji transferowych. Sternik RTS-u przyznał, że jeden z agentów chciał wykorzystać drugi łódzki klub, aby w ten sposób wywalczyć dla swojego podopiecznego lepsze warunki zatrudnienia.

– Pewien menedżer powiedział mi, że jego zawodnik ma też propozycję z ŁKS-u i zapytał, co my z tym zrobimy. Nie chciałem brać udziału w aukcji, więc odpowiedziałem: „Okej, to niech tam idzie” – tak Dróżdż opisał całą sytuację.

Prezes Widzewa nie chciał powiedzieć dokładnie, o jakiego piłkarza chodziło, aczkolwiek nie miał wątpliwości co do tego, że nie warto w niego inwestować. – Jego przedstawiciel tym bardziej uświadomił mi, dlaczego ten piłkarz nie powinien u nas grać, skoro tak podchodzi do sprawy. Grzecznie podziękowaliśmy – opowiedział.

Derby Łodzi. Prezes RTS-u wytypował wynik

Dróżdż został zapytany również o to, którego z graczy ŁKS-u chciałbym ściągnąć do Widzewa, bo byłby pewny, że wniesie wiele dobrego do gry drużyny Janusza Niedźwiedzia. Działacz nie miał żadnych wątpliwości i odpowiedział bez dłuższego namysłu. – Pirulo pod kątem sportowym. Michał Trąbka zaś mając na względzie finanse – wskazał. Prezes Widzewa wytypował również wynik derbów. – Wygramy 3:1 – stwierdził pewnie.

O której i gdzie oglądać mecz Widzew – ŁKS?

Mecz Widzew Łódź – ŁKS zaplanowano na 24 października, na godzinę 18:00. Derby Łodzi będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport oraz w serwisie polsatboxgo.pl.

Czytaj też:

Mateusz Dróżdż dla „Wprost”: Z widzewskiej szafy wypadło parę trupów. My nie mamy nic do ukrycia