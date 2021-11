Rozlosowano pary 1/8 finału Pucharu Polski. Legia i Lech mogą się cieszyć

W piątek 5 listopada w siedzibie PZPN wylosowano pary 1/8 finału Pucharu Polski. Niektóre ze spotkań wydają się wyjątkowo ciekawe. Dużo o szczęściu mogą mówić najsilniejsze kluby, czyli Legia Warszawa i Lech Poznań, ponieważ trafiły one na teoretycznie najsłabsze drużyny.

Widzew Łódź zagra z Wisłą Kraków

Widzew Łódź, który powoli wraca do elitarnej piłki nożnej w kraju, zmierzy się na własnym stadionie z ekstraklasową Wisłą Kraków. Jeśli klub z najwyższego szczebla rozgrywkowego podtrzyma swoją słabą formę (cztery porażki w ostatnich pięciu meczach ligowych) to jest szansa, że na Stadionie Miejskim w Łodzi dojdzie do niespodzianki.

Legia Warszawa zawalczy o ćwierćfinał z Motorem Lublin, który jest prowadzony przez byłego piłkarza i trenera Wojskowych – Marka Saganowskiego. Dodatkowego smaczku potyczce dodaje fakt, że doradcą zarządu jest były prezes i współwłaściciel Legionistów – Bogusław Leśnodorski. Lech Poznań natomiast zmierzy się z Garbarnią Kraków, która wygrała 5:0 w debrach w 1/16 z Wieczystą Kraków, czwartoligową drużynę prowadzoną przez Franciszka Smudę.

Garbarnia Kraków – Lech Poznań



Korona Kielce – Górnik Łęczna

Piast Gliwice – Górnik Zabrze

Widzew Łódź – Wisła Kraków

Motor Lublin – Legia Warszawa

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin

Olimpia Grudziądz – Świt Nowy Dwór Maz.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Raków Częstochowa

