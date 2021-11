Polacy wkrótce poznają rywali w walce o mundial. Przypominamy zasady baraży

Prawo do gry na mistrzostwach świata wywalczyło już dziesięć drużyn ze strefy europejskiej. Na mundial pojadą jeszcze trzy najlepsze reprezentacje turnieju barażowego, który zostanie rozegrany w marcu przyszłego roku. Reprezentacja Polski była na dobrej drodze do tego, by przystąpić do losowania par barażowych jako drużyna rozstawiona. Porażka z Węgrami skomplikowała jednak sytuację Biało-Czerwonych, którzy już w pierwszym marcowym spotkaniu mogą zagrać z jedną z europejskich potęg.

Eliminacje MŚ 2022. Drużyny rozstawione i nierozstawione

Miano drużyn rozstawionych wywalczyły reprezentacje z najlepszym bilansem punktowym po eliminacjach. W tym gronie jest sześć zespołów:

Portugalia

Szkocja

Włochy

Rosja

Szwecja

Walia

Drużynami nierozstawionymi są zespoły z mniejszym dorobkiem punktowym oraz dwie reprezentacje, które zajęły najlepsze miejsca w Lidze Narodów, ale nie wywalczyły bezpośredniego awansu na mundial:

Turcja

Polska

Macedonia Północna

Ukraina

Austria (awans do baraży z Ligi Narodów)

Czechy (awans do baraży z Ligi Narodów)

Eliminacje MŚ 2022. Kiedy losowanie baraży?

Losowanie par barażowych odbędzie się 26 listopada. Wówczas to reprezentacje zostaną podzielone na trzy czterozespołowe grupy – w każdej z nich znajdą się dwa zespoły rozstawione i dwa nierozstawione. Najpierw drużyny rozstawione zostaną drogą losowania „sparowane” z ekipami nierozstawionymi i rozegrają spotkanie półfinałowe, bez możliwości rewanżu, na własnym stadionie. Zwycięzca tego spotkania awansuje do finału, gdzie zmierzy się z triumfatorem drugiego półfinału. Tym samym rozegrane zostaną trzy finały, a ich zwycięzcy pojadą na mistrzostwa świata.

Co to oznacza w praktyce? Polacy jako drużyna nierozstawiona mogą w pierwszym spotkaniu zagrać z Portugalią, Szkocją, Włochami, Rosją, Szwecją lub Walią. Półfinał rozegrają na wyjeździe i, jeśli wygrają, po tym meczu będą musieli wygrać jeszcze kolejne spotkanie, które odbędzie się na wylosowanym 26 listopada stadionie.

