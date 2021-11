Polacy nie dali rady Węgrom. Skomplikowała się nasza sytuacja w walce o rozstawienie w barażach

15 listopada Biało-Czerwoni rozegrali swoje ostatnie spotkanie w fazie grupowej kwalifikacji do katarskiego mundialu. Od podopiecznych Paulo Sousy należało oczekiwać zwycięstwa, a w konsekwencji także uzyskania rozstawienia w barażach. Niestety ta sztuka nam się nie udała. Co prawda na wspomniany przywilej wciąż mamy szanse, ale w tym celu musimy liczyć na korzystne wyniki w innych starciach.

Eliminacje MŚ 2022. Podsumowanie meczu Polska – Węgry

Kłopoty reprezentacji Polski nie rozpoczęły się od początku meczu. A przynajmniej nie wszystkie. Od pierwszego gwizdka to my prowadziliśmy grę i mieliśmy inicjatywę, lecz to wcale nie przeszkadzało naszym przeciwnikom. Wręcz przeciwnie – świetnie zorganizowali się w obronie i nastawili się na kontry. Rzeczywiście przeprowadzili kilka groźnych, ale do bramki trafili po stałym fragmencie. Puchacz pechowo zgrał futbolówkę głową, dopadł do niej Schafer i pokonał Szczęsnego. Golkiperowi Juventusu piłka przeszła między nogami.

W drugiej części spotkania odpowiedział Świderski. Nieco szczęśliwie, ponieważ dopadł do futbolówki po zablokowanej próbie Bednarka. Minęła wtedy mniej więcej godzina gry, a to trafienie nieco nas uskrzydliło. Niestety aspiracje Biało-Czerwonych legły w gruzach mniej więcej w 80. minucie starcia. Wtedy na prawym skrzydle uaktywnił się Kiss. Za chwilę idealnie dograł do Gazdaga, o którym zapomniała cała nasza drużyna. Akcja zmienników zakończyła się golem, na którego już nie zdołaliśmy odpowiedzieć.

W związku z tym skomplikowała się nasza sytuacja w walce o rozstawienie. Jeśli Walia wygra lub zremisuje z Belgią, a ktoś z trzech zespołów (Turcja, Holandia, Norwegia) zajmie drugie miejsce w swojej grupie z bilansem lepszym od naszego, wtedy stracimy szansę na rozstawienie.

Poniżej zapis relacji tekstowej z meczu Polska – Węgry