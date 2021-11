Wyjściowy skład reprezentacji Polski na mecz z Węgrami. Sousa zadecydował i zaskoczył

Już niebawem rozpocznie się mecz Biało-Czerwonych z Madziarami w ramach ostatniej kolejki kwalifikacji do katarskiego mundialu. Już od kilku dni poprzedzających to starcie kibice i dziennikarze zastanawiali się, kogo do boju pośle Paulo Sousa. Teraz już wszystko jest jasne.

Polska – Węgry. Trzech wielkiej nieobecnych.

Od początku wiadome było, że Portugalczyk będzie musiał postawić na kilku zawodników, którzy w normalnej sytuacji nie są jego pierwszymi wyborami. Ma to związek z faktem, że po spotkaniu z Andorą nasz selekcjoner ustalił z kilkoma liderami, że w ostatnim meczu eliminacji będą mogli odpocząć. Ze względu na nagromadzenie żółtych kartek, tak czy siak, pauzować musi Grzegorz Krychowiak. Oprócz niego Sousa zamierza oszczędzać Kamila Glika, by ten nie wykartkował się na baraże. Ponadto w akcji nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego.

Nasz trener ma jednak do dyspozycji tylu zawodników, że nie musi się martwić o obsadę żadnej pozycji. Na miejsce każdego z nich miał kilku kandydatów. To duży komfort zarówno personalny, jak i taktyczny, ponieważ dzięki temu znacznie zwiększał się wachlarz naszych możliwości w kwestii strategii obejmowanej na spotkanie z Węgrami.

Kibiców intrygowało także to, czy w wyjściowym składzie zagra Matty Cash. Piłkarz Aston Villi z Andorą dostał około 30 minut, wniósł do naszej ofensywy sporo ożywienia i generalnie zebrał bardzo pozytywne recenzje. Ostatecznie Paulo Sousa zdradził swój plan już na konferencji prasowej i dotrzymał słowa.

Wyjściowa jedenastka Polaków na mecz z Węgrami

3-5-2: Szczęsny – Kędziora, Dawidowicz, Bednarek – Cash, Linetty, Klich, Moder, Puchacz – Piątek, Świderski

