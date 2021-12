Nowe informacje ws. Złotej Piłki. Wiadomo, kiedy Robert Lewandowski poznał wyniki

Robert Lewandowski podczas gali wręczenia Złotej Piłki otrzymał nagrodę dla najlepszego napastnika roku. – Przyjechałem tutaj, żeby dobrze się bawić i czerpać z tego radość. Ta nagroda żadnym zaskoczeniem nie jest. Miło spotkać się z takimi osobistościami, bo zazwyczaj nie ma na to czasu – powiedział kilka minut później w rozmowie z TVP Sport. Ta wypowiedź sugerowała, że snajper Bayernu już wcześniej wiedział o tym, że dostanie taką statuetkę.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski znał wyniki

Plebiscyt „France Football” rządzi się swoimi prawami. Triumfator odpowiednio wcześniej poznaje wyniki, a organizatorzy przeprowadzają z nim specjalny wywiad i zapraszają na sesję zdjęciową. A jak to jest w przypadku zawodników zajmujących kolejne miejsca w rankingu?

Niemiecki „Bild” przekazał, że Lewandowski już trzy dni przed galą wiedział, że zajmie drugie miejsce. Jak zauważyli dziennikarze wspomnianego dziennika, mimo to Polak „dowiódł swojej wielkości” i po otrzymaniu nagrody dla najlepszego napastnika „promieniał jak zwycięzca”.

Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski skomentował galę

Przypomnimy, Lewandowski po gali Złotej Piłki dodał wpis, który rozpoczął od docenienia Messiego. Kapitan reprezentacji Polski podziękował również wszystkim dziennikarzom, którzy głosowali na niego wierząc, że jego osiągnięcia w 2021 roku były ważne.

Polak podczas ceremonii został doceniony dwukrotnie. Zajął nie tylko drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, ale otrzymał także statuetkę dla najlepszego napastnika w 2021 roku. „Żaden zawodnik nie może zdobywać indywidualnych nagród bez silnego zespołu i lojalnych kibiców stojących za nim. I w moim przypadku nie jest inaczej. Chcę podziękować mojemu klubowi Bayern Monachium za to, że dali mi platformę do odnoszenia sukcesów i spełniania marzeń. Dziękuję moim kolegom z reprezentacji Polski i Bayernu Monachium” – zaznaczył w mediach społecznościowych.

Do Paryża oprócz snajpera Bayernu przyleciała jego żona, siostra i mama. To właśnie bliskim Lewandowskim podziękował w swoim wpisie zaznaczając, że żona Anna jest „miłością jego życia i najlepszą przyjaciółką”. „Dziękuję przyjaciołom i zespołowi zarządzającemu za ciągłe wsparcie – to fundament moich osiągnięć” – dodał.

Czytaj też:

Robert Lewandowski jednak dostanie Złotą Piłkę za 2020 rok? Naczelny „France Football” zaskoczył